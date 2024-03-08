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PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza
PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza
Sputnik Türkiye
PFDK bu hafta yaşanan olaylardan dolayı adeta ceza yağdırdı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1, futbolcu Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi. Kırmızı karttan... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T06:49+0300
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spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
caner erkin
maç
ceza
arda turan
bodrum
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Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan olaylı maçın faturası kesildi. PFDK, Arda Turan ve Caner Erkin'e ceza yağdırdı.Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in, Bodrum FK maçı sonrası aldığı ceza açıklandı. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 müsabakadan men; müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 müsabakadan daha men cezası verildi.Tecrübeli futbolcunun çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle de ek bir maç cezası da bulunuyor. Toplamda Caner Erkin 7 maç ceza aldı.Ligin bitime 9 maç kala, 7 maç ceza alan Caner Erkin adeta sezonu kapattı. Takımın skor yükünü çekip en iyi oyuncusu konumunda bulunan Caner Erkin'in kaybı sosyal medyada büyük tepki çekti. Teknik direktör Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.İşte PFDK'nın kararı olan tüm cezalar:Caner Erkin - 7 maçArda Turan - 1 maçİsmet Taşdemir - 1 maçBodrum FK - 2 maç seyircisizBeşiktaş - 624 bin TLOmar Colley - 1 maçFederico Ceccherini - 3 maçMarius Mouandilmadji - 2 maçBurak Yılmaz - 1 maçTrabzonspor - 320 bin TLFenerbahçe - 397 bin TLHasan Arat - 400 bin TLGalatasaray - 320 bin TL
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caner erkin ceza
caner erkin ceza

PFDK'den Caner Erkin'e tarihe geçecek ceza

06:49 08.03.2024
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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PFDK bu hafta yaşanan olaylardan dolayı adeta ceza yağdırdı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1, futbolcu Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi. Kırmızı karttan dolayı da 1 maç ceza alan Caner Erkin'in toplamda 7 maç men cezası alması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan olaylı maçın faturası kesildi. PFDK, Arda Turan ve Caner Erkin'e ceza yağdırdı.
Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in, Bodrum FK maçı sonrası aldığı ceza açıklandı. İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 müsabakadan men; müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 müsabakadan daha men cezası verildi.
Tecrübeli futbolcunun çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle de ek bir maç cezası da bulunuyor. Toplamda Caner Erkin 7 maç ceza aldı.
Ligin bitime 9 maç kala, 7 maç ceza alan Caner Erkin adeta sezonu kapattı. Takımın skor yükünü çekip en iyi oyuncusu konumunda bulunan Caner Erkin'in kaybı sosyal medyada büyük tepki çekti. Teknik direktör Arda Turan ise 1 maç ceza aldı.
İşte PFDK'nın kararı olan tüm cezalar:
Caner Erkin - 7 maç
Arda Turan - 1 maç
İsmet Taşdemir - 1 maç
Bodrum FK - 2 maç seyircisiz
Beşiktaş - 624 bin TL
Omar Colley - 1 maç
Federico Ceccherini - 3 maç
Marius Mouandilmadji - 2 maç
Burak Yılmaz - 1 maç
Trabzonspor - 320 bin TL
Fenerbahçe - 397 bin TL
Hasan Arat - 400 bin TL
Galatasaray - 320 bin TL
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