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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240308/fatih-portakaldan-burcu-koksal-iddiasi-talimati-o-verdi-1081504695.html
Fatih Portakal'dan Burcu Köksal iddiası: 'Talimatı o verdi'
Fatih Portakal'dan Burcu Köksal iddiası: 'Talimatı o verdi'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Portakal, CHP'deki Burcu Köksal krizine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Portakal, "Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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burcu köksal
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Gazeteci Fatih Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. eçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, hem Köksal'la ilgili bir görüntü paylaştı hem de 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.Portakal'ın açıklamaları şöyle:
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, burcu köksal, fatih portakal
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, burcu köksal, fatih portakal

Fatih Portakal'dan Burcu Köksal iddiası: 'Talimatı o verdi'

10:42 08.03.2024
© Fotoğraf : YoutubeFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Fotoğraf : Youtube
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Gazeteci Fatih Portakal, CHP'deki Burcu Köksal krizine ilişkin Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Portakal, "Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli" dedi.
Gazeteci Fatih Portakal, Köksal'ın Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasını vurguladı. eçimlere az bir süre kala yapılan bu çıkışın kasıtlı olduğunu düşünen Portakal, hem Köksal'la ilgili bir görüntü paylaştı hem de 'talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum' dedi.
Portakal'ın açıklamaları şöyle:
"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var. Bir de bu hanımefendi avukat yani. Avukattan bahsediyoruz. İnsan referanslı bakması gerekiyor her şeye. Ama kafa böyle. Git başka partiye bak AK Parti uygun MHP de uygun yapabilirsin o partilerde olabilirsin. Şimdi gelelim; Burcu Hanımın Kurultay zamanına götüreceğim sizi. Burcu Köksal Kılıçdaroğlu ekibinin önemli isimlerinden biriydi. Biliyorsunuz kurultayda iki kez yenilen bir Kılıçdaroğlu var ama kendisi hala daha siyaset sayfasını kapatmadı. O çünkü 31 Mart'ın sonucunu bekliyor. 'Ben siyasetteyim' dedi, Ankara'da büro açtı. Şimdi gelelim Kurultay zamanından aklımdan gitmeyen bir görüntüye. Kılıçdaroğlu kürsüde ve ateşli bir şekilde Burcu Hanım ayağa kalkar alkışlamaya başlar. "Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım" derken bakınız ayağa kalkan en önemli isim Burcu Köksal. Etrafına da bakıyor benden başka kalkan var mı yok mu diye ve bu görüntüyü de hatırladığımız için de hemen ekranlara getirelim dedik. O daire içindeki hanımefendi Burcu Hanım. Onu da bir kez daha sizlerle hatırlatmış olayım. Ben bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde partisine zarar vermek adına yaptığını düşünüyorum. Burcu hanımın böyle yaptığını ve talimatın da ben bir şekilde eski ekipten gittiğini düşünüyorum. Bunu kanıtlamam mümkün değil. Ama bir insan seçime giderken seçime 25 gün 24 gün kalmış ve hazırlıklar var Ankara'da, İstanbul'da orada burada çeşitli ithamlar var o ithamlarla mücadele ederken tüm zorluklara karşı mücadele ederken bir zorluk daha çıkartıyor. Genel başkan zaten ortada kalmış durumda. Yani biraz da basiretsiz, işte öyle dedi de böyle dedi de... Hayır arkadaş net konuşacaksın. Bizler siyasetçinin samimi olanını seviyoruz net konuşanın seviyoruz. Ardından İmamoğlu gibi çıktı "Böyle zihniyete de yer yok" dedi. Gitmek istiyorsan başka yere gidebilirsin bu zihniyete hayır demeliyiz. Hanımefendi atmış orada günahını affettirmeye çalışıyor. 'İşte benim kapım açıktır', Şudur budur... Evet vatandaşlık payıyla herkes bu vatanını sever milletini de sever en önde de gider ama siz böyle demediniz."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Dün, 10:20
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