Et ve tavuğa 3 günde 2 zam: '25 yıldır bu işi yapıyorum, ben böyle bir şey görmedim'

Kırmızı ve beyaz et Ramazan ayının gelmesine 1 hafta kala iki kere zamlandı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa 10 lira zam gelmişti. 3 gün sonra etiketler bir kez... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

Ramazan öncesi et ve tavuk zamlandı. Daha pazartesi günü yapılan zamlardan haberi olmayan tüketici kasaba girdiğinde bir zamla daha karşılaştı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa ise 10 lira zam gelmişti. Aradan 3 gün geçti bu kez ete 10, tavuğa 3 lira daha zam geldi.Bazı esnaflar, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim" dedi. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti. Öte yandan 344 liraya sabitlenen dana kuşbaşı ve kıyma anlaşmalı zincir marketlerde satılmaya başlandı. Reyonlarda yeteri kadar ürün olduğu belirtildi ancak bütün tüketicilerin faydalanabilmesi için kişi başı 3 kilo sınırı koyuldu.Kanal D Haber, Bağcılar'daki bir kasabın fişini inceledi. 7 Mart tarihli fişte ete 10 lira zam yapıldığı belirtildi. Kasaplar da durumu, "Söylerken biz utanıyoruz, isterken o da utanıyor" diyerek durumu özetledi. Bir başka kasap da, "Dikkat ederseniz ürünlerimizde etiket yok. Çünkü yetişemiyoruz. Her gün etiket değişiyor" dedi.Fiyatlarda son durum ne?Tavuk kanadın kilosu geçtiğimiz hafta 115 liraydı. Bir haftada iki kez fiyat artınca 140 lira oldu. Kasapların faturalarına bakıldığında ise 2 aydır hemen hemen her gün zam geldiği görülüyor. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları 600 lira bandına dayandı. 1 kilo pirzolanın ise artık kilosu bin 100 lira.

