Ankara'da kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi

07.03.2024

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayında ette fahiş fiyatlara karşı işbirliğine gitti. Ankara’da PERDER üyesi bin 100’e yakın yerel market ve zincirde kıymanın kilosu 324, kuşbaşının ise 354 liradan satılacak. İslam aleminin Ramazan ayına girmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise et reyonlarının önünde karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı. Üst üste gelen fahiş zamlar tüketiciyi düşündürürken, Et ve Süt Kurumu ile Ankara Perakendeciler Derneği iş birliğine gitti. İmzalanan protokole göre Ankara’da PERDER üyesi bin 100’e yakın yerel market ve zincirde kıyma kilosu 324, kuşbaşı et ise 354 Türk lirasından satılacak.'Avrupa’dan geliyor bu etler'PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Ramazan ayına özel Et ve Süt Kurumu ile protokol imzaladıklarını ifade etti. Ramazan ayında temel besin maddesi olan ete karşı ilginin yoğunlaştığına dikkati çeken Kesimal, “Oruç tutarken özellikle temel gıdaya ulaşım konusunda istek ve arzuları uyanıyor Ramazan hasebiyle. Temel besin maddesi ete karşı olan ilgi ve alaka da biraz fazlalaşıyor. Son günlerdeki et fiyatlarındaki anormal artışları bir ölçüde iç piyasada dengelemek, müşteriye daha ucuz ve kaliteli et tükettirmek amacıyla Tarım Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumumuzun almış olduğu bir karar” ifadelerini kullandı.Kıymanın kilosu 324, kuşbaşının kilosu 354 liradan satılacakYerel perakendeciler olarak yapılan sözleşme ile Ankara’nın her noktasında daha sağlıklı ve hijyenik etleri sunmak istediklerini belirten Kesimal, “Kıymadaki fiyatımız 324 lira. Biliyorsunuz kıymanın fiyatı 400 ile 450 lira bandında gidiyor. 600 liraya kadar varan kuşbaşıyı da ithal etle 354 liraya kadar satabileceğimiz görülüyor. Etteki kalite de çok önemli. Avrupa’dan geliyor bu etler. Avrupa menşeli etlerimiz bunlar. İki yaşında dana karkas eti olarak geliyor” diye konuştu.

