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https://sputniknews.com.tr/20240308/eskisehir-valiliginden-sonic-ses-uyarisi-1081519103.html
Eskişehir Valiliği'nden ‘sonic ses’ uyarısı
Eskişehir Valiliği'nden ‘sonic ses’ uyarısı
Sputnik Türkiye
Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi
https://sputniknews.com.tr/20240308/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1081505909.html
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eskişehir, valilik, sonic
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Eskişehir Valiliği'nden ‘sonic ses’ uyarısı

17:00 08.03.2024
© AAEskişehir
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir.
Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi
Metro logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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