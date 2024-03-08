https://sputniknews.com.tr/20240308/eskisehir-valiliginden-sonic-ses-uyarisi-1081519103.html

Eskişehir Valiliği'nden ‘sonic ses’ uyarısı

Eskişehir Valiliği'nden ‘sonic ses’ uyarısı

Sputnik Türkiye

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulunuldu. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T17:00+0300

2024-03-08T17:00+0300

2024-03-08T17:00+0300

türkiye

eskişehir

valilik

sonic

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Yapılan açıklamada, “1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 11 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 12.00 ve 14.00’la 16.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir” ifadelerine yer verildi

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türkiye

eskişehir

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