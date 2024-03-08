https://sputniknews.com.tr/20240308/dnepropetrovsk-bolgesi-askeri-idaresi-bir-altyapi-tesisine-saldiri-duzenlendi-1081527809.html
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi: Bir altyapı tesisine saldırı düzenlendi
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi: Bir altyapı tesisine saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, Dnepropetrovsk bölgesinde bir altyapı tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T21:29+0300
2024-03-08T21:29+0300
2024-03-08T21:29+0300
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ukrayna ordusu
saldırı
altyapı
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Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesinde bir altyapı tesisinin saldırıya uğradığını belirtti.“Bir altyapı tesisi hasar gördü” ifadesini kullanan Lısak, hangi tesis olduğu hakkında bilgi vermedi.Bugün gündüz saatlerinde Dnepropetrovsk bölgesinde üç kez hava saldırısı alarmı verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagi-ve-796-iha-dusuruldu-1081525352.html
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dnepropetrovsk, ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, altyapı, tesis
dnepropetrovsk, ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, altyapı, tesis
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi: Bir altyapı tesisine saldırı düzenlendi
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, Dnepropetrovsk bölgesinde bir altyapı tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Dnepropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lısak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk bölgesinde bir altyapı tesisinin saldırıya uğradığını belirtti.
“Bir altyapı tesisi hasar gördü” ifadesini kullanan Lısak, hangi tesis olduğu hakkında bilgi vermedi.
Bugün gündüz saatlerinde Dnepropetrovsk bölgesinde üç kez hava saldırısı alarmı verilmişti.