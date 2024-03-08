Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
MRI ve EEG verilerini işleyerek hastalık tanılamayı öğrenen algoritma
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA başladı: 372’si yabancı, bin 600 sanatçı katılıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 165. sırada
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz, Çorlu tren kazası davası sürecini değerlendirdi
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
KADER, toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini yayımladı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya Kadınlar Günü Nasıl Başladı?
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
15:05
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
15:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
18:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240308/diyarbakirda-isid-propagandasi-yaptiklari-gerekcesiyle-3-supheli-yakalandi-1081520960.html
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T17:45+0300
2024-03-08T17:45+0300
dünya
işid
diyarbakır
propaganda
terör propagandası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081520589_0:115:1051:706_1920x0_80_0_0_d0e3318dd62ee81b2546cce099e1763a.jpg
Diyarbakır Valiliği, IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20240307/fsbden-moskovada-operasyon-sinagoga-saldirmaya-hazirlanan-isid-uyeleri-etkisiz-hale-getirildi-1081487319.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081520589_0:17:1051:805_1920x0_80_0_0_21ecf82240873d699205c1c25527ec90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, diyarbakır, propaganda, terör propagandası
işid, diyarbakır, propaganda, terör propagandası

Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

17:45 08.03.2024
© AA / Diyarbakır ValiliğiDiyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA / Diyarbakır Valiliği
Abone ol
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
DÜNYA
FSB'den Moskova'da operasyon: Sinagoga saldırmaya hazırlanan IŞİD üyeleri etkisiz hale getirildi
Dün, 17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала