https://sputniknews.com.tr/20240308/diyarbakirda-isid-propagandasi-yaptiklari-gerekcesiyle-3-supheli-yakalandi-1081520960.html

Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T17:45+0300

2024-03-08T17:45+0300

2024-03-08T17:45+0300

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propaganda

terör propagandası

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Diyarbakır Valiliği, IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​

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işid, diyarbakır, propaganda, terör propagandası