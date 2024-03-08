https://sputniknews.com.tr/20240308/diyarbakirda-isid-propagandasi-yaptiklari-gerekcesiyle-3-supheli-yakalandi-1081520960.html
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T17:45+0300
2024-03-08T17:45+0300
2024-03-08T17:45+0300
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propaganda
terör propagandası
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Diyarbakır Valiliği, IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/fsbden-moskovada-operasyon-sinagoga-saldirmaya-hazirlanan-isid-uyeleri-etkisiz-hale-getirildi-1081487319.html
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işid, diyarbakır, propaganda, terör propagandası
işid, diyarbakır, propaganda, terör propagandası
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, IŞİD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 4 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen S.B, Ö.Ö. ve N.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu ve 3 sim kart bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.