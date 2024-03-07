https://sputniknews.com.tr/20240307/fsbden-moskovada-operasyon-sinagoga-saldirmaya-hazirlanan-isid-uyeleri-etkisiz-hale-getirildi-1081487319.html
FSB'den Moskova'da operasyon: Sinagoga saldırmaya hazırlanan IŞİD üyeleri etkisiz hale getirildi
FSB'den Moskova'da operasyon: Sinagoga saldırmaya hazırlanan IŞİD üyeleri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki sinagoglardan birine silahlı saldırının önüne geçildiğini, saldırıya hazırlanan IŞİD üyelerinin Kaluga... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:20+0300
2024-03-07T17:20+0300
2024-03-07T17:20+0300
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FSB, "Rusya'da yasaklı uluslararası terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki 'Vilayet Horasan' hücresinin Kaluga Bölgesi'ndeki faaliyetleri bastırıldı. Bu hücrenin üyeleri, üyeleri Moskova'daki Yahudi dini kurumlarından birine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu" ifadelerini kullandı.IŞİD üyelerinin bilgi topladıkları sırada Rus güvenlik kurumlarının radarına takıldığını belirten FSB, müteakip operasyonel arama faaliyetleri sırasında, uluslararası terör örgütü militanlarının ateşli silahlarla bir sinagog cemaatine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildiğini bildirdi.Yakalanan teröristlerin FSB üyelerine silahla direndiğini kaydeden FSB, verilen karşılık sonucunda IŞİD'cilerin öldürüldüğünü vurguladı.Kaluga Bölgesi'nde radikal terör üyelerinin ikamet yerinde yapılan aramalar sırasında ateşli silahlar, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımına yönelik bileşenler bulunduğu bilgisini de paylaşan FSB, olay hakkında terör saldırısına hazırlık maddesi üzerinden ceza davası açıldığını ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/fsb-kirimda-hizb-ut-tahrir-teror-orgutunun-bir-hucresi-cokertildi-1081444981.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, sinagog, işid, güvenlik, terör örgütü
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), operasyon, sinagog, işid, güvenlik, terör örgütü
FSB'den Moskova'da operasyon: Sinagoga saldırmaya hazırlanan IŞİD üyeleri etkisiz hale getirildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki sinagoglardan birine silahlı saldırının önüne geçildiğini, saldırıya hazırlanan IŞİD üyelerinin Kaluga Bölgesi'nde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
FSB, "Rusya'da yasaklı uluslararası terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki 'Vilayet Horasan' hücresinin Kaluga Bölgesi'ndeki faaliyetleri bastırıldı. Bu hücrenin üyeleri, üyeleri Moskova'daki Yahudi dini kurumlarından birine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu" ifadelerini kullandı.
IŞİD üyelerinin bilgi topladıkları sırada Rus güvenlik kurumlarının radarına takıldığını belirten FSB, müteakip operasyonel arama faaliyetleri sırasında, uluslararası terör örgütü militanlarının ateşli silahlarla bir sinagog cemaatine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildiğini bildirdi.
Yakalanan teröristlerin FSB üyelerine silahla direndiğini kaydeden FSB, verilen karşılık sonucunda IŞİD'cilerin öldürüldüğünü vurguladı.
Kaluga Bölgesi'nde radikal terör üyelerinin ikamet yerinde yapılan aramalar sırasında ateşli silahlar, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımına yönelik bileşenler bulunduğu bilgisini de paylaşan FSB, olay hakkında terör saldırısına hazırlık maddesi üzerinden ceza davası açıldığını ekledi.