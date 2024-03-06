https://sputniknews.com.tr/20240306/fsb-kirimda-hizb-ut-tahrir-teror-orgutunun-bir-hucresi-cokertildi-1081444981.html

FSB: Kırım'da Hizb-ut Tahrir terör örgütünün bir hücresi çökertildi

FSB: Kırım'da Hizb-ut Tahrir terör örgütünün bir hücresi çökertildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütüne ait bir hücrenin Kırım Cumhuriyeti'nde açığa çıkarılarak çökertildiğini... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T16:48+0300

2024-03-06T16:48+0300

2024-03-06T16:48+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

terör örgütü

kırım

hizb-ut tahrir

hizb-ut tahrir

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Rusya Federasyonu'na bağlanan Kırım Cumhuriyeti'nde toplumsal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan faaliyetler devam ederken Rus kolluk kuvvetleri, genelde yurtdışından finanse edilen bu yapıları önlemeyi sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Kırım'da Rusya aleyhinde girişimlerde bulunan Hizb-ut Tahrir üyeleri yakalandı.Hizb-ut Tahrir üyelerinin sözde 'Dünya Hilafeti'nin kurulmasını, laik toplum kurumlarının yok edilmesini ve mevcut hükümetin şiddet yoluyla devrilmesini öngören doktrin temelinde anayasaya aykırı faaliyetler yürüttüğünün altını çizen FSB, teröristlerin Kırım sakinleri arasında terör ideolojisini yaydığını ve Kırımlı Müslümanları kendi saflarına çektiğini vurguladı.FSB, yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda propaganda materyali, iletişim aracı, elektronik bilgi taşıyıcı ile büyük miktarda Rus ruble ve yabancı para birimlerinin ele geçirildiğini vurguladı.1 Mart'ta FSB'den yapılan açıklamada, Kırım'da terör saldırıları planlayan bir Rusya vatandaşı ile bir çifte vatandaşlık sahibi (Rusya ve Ukrayna) kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzaktan kumandalı, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile Simferopol kentindeki demiryolu hatlarına terör saldırısı düzenleme planlarını doğrulayan yazışmalar bulunmuştu.Zanlılar, Ukrayna istihbaratının talimatıyla terör saldırıları hazırladıklarını itiraf etmişti.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör örgütü, kırım, hizb-ut tahrir, hizb-ut tahrir