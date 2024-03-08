Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık
15:19 08.03.2024 (güncellendi: 16:32 08.03.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan Elazığ'da
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuştu:
Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum.
Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır
Aile toplumun temel direğidir. Aile zayıflarsa toplum kan kaybeder. Ülkemizde aile kavramına alerjisi olanlar var. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki, bakanlık adındaki aile kavramından bile rahatsızlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı cinsiyetsizleştirme politikaları.
Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz
İnsanlığın geri kalanına süreli hak, hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini gördünüz mü?
Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik
Bir sürü asılsız itham ile karşılaştık. Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık.