Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık

Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum.

Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır

Aile toplumun temel direğidir. Aile zayıflarsa toplum kan kaybeder. Ülkemizde aile kavramına alerjisi olanlar var. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki, bakanlık adındaki aile kavramından bile rahatsızlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı cinsiyetsizleştirme politikaları. Aile toplumun temel direğidir. Aile zayıflarsa toplum kan kaybeder. Ülkemizde aile kavramına alerjisi olanlar var. Öyle bozuk bir bakış açısından bahsediyoruz ki, bakanlık adındaki aile kavramından bile rahatsızlar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı cinsiyetsizleştirme politikaları.

Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz

İnsanlığın geri kalanına süreli hak, hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini gördünüz mü? İnsanlığın geri kalanına süreli hak, hukuk dersi verenlerin İsrail'in soykırım politikaları karşısında harekete geçtiğini gördünüz mü?

Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik