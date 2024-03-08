Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Kendisine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. İki yılı geride bırakan savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukrayna vatandaşları için de taziyelerimi sunuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde savaşla ilgili gelişmeleri ayrıntıları şekilde ele aldık.

Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.