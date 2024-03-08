Erdoğan: İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlık yekpare bir şekilde eyleme geçmeli

Karşımda Türkiye'nin en güçlü enerjisini görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum. Kalbi ülkesinin istikbali ve istiklali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini görüyorum. Bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur. Karşımda Türkiye'nin en güçlü enerjisini görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum. Kalbi ülkesinin istikbali ve istiklali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini görüyorum. Bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur.

Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençlerini görüyorum. Bu yeni nesil Allah'ın izni ile maya tutmuştur. Yurtları ile, bursları ile, ticarethaneleri ile TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükselteme vakti şimdi. Kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençlerini görüyorum. Bu yeni nesil Allah'ın izni ile maya tutmuştur. Yurtları ile, bursları ile, ticarethaneleri ile TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Bu çelikten iradeyi daha da yükselteme vakti şimdi.

Diploma zarftır, elbette kıymetlidir. Ama aslolan mazruftur. Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi. Diploma zarftır, elbette kıymetlidir. Ama aslolan mazruftur. Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi.

Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir. Bir ülkenin, bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir.

Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır. Gazze'deki zulüm, bırakınız kalple buğzetmeyi dille değiştirme safhasını bile geride bırakmıştır.

İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor.

Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.

İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır. İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri, tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır.

Netanyahu'nun başında yer aldığı İsrail yönetimi katildir. Netanyahu'nun başında yer aldığı İsrail yönetimi katildir.

Osmanlı bölgeden çekildiğinden beri rahat, huzur, güvenlik yüzü görmeyen Orta Doğu coğrafyasına asla sırtımızı dönmeyecek hep kardeşlerimizin yanında olacağız. Osmanlı bölgeden çekildiğinden beri rahat, huzur, güvenlik yüzü görmeyen Orta Doğu coğrafyasına asla sırtımızı dönmeyecek hep kardeşlerimizin yanında olacağız.

Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın

Filistinli kardeşlerimiz arasında vahdetin sağlanması için de tüm taraflarla görüşüyoruz. Filistinli kardeşlerimiz arasında vahdetin sağlanması için de tüm taraflarla görüşüyoruz.

Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır. Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk, kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır.