https://sputniknews.com.tr/20240308/chp-belediye-baskan-adayi-koksal-afyonkarahisar-ittifakinda-dem-ve-hudapar-partileri-yoktur-1081519332.html

CHP Belediye Başkan Adayı Köksal: Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR partileri yoktur

CHP Belediye Başkan Adayı Köksal: Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR partileri yoktur

Sputnik Türkiye

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, partisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Toplantıda... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T17:11+0300

2024-03-08T17:11+0300

2024-03-08T17:11+0300

türkiye

burcu köksal

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

dem parti

hüdapar

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081495925_0:178:1025:754_1920x0_80_0_0_bc92d6d9de8ce8feb7f812ad3be55197.jpg

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın "Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak" sözleri üzerinden parti içerisinde başlayan ‘DEM Parti’ krizi ile ilgili Köksal ilk kez konuşarak, “Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir” dedi.Köksal sözlerinin cımbızlandığını kaydederek konuşmasında şu cümlelere yer verdi:'Ben bu partinin bir evladıyım'Genel Başkan Özgür Özel ile karşı karşıya geldiği gibi söylemlerin doğru olmadığını belirten Köksal, “Genel başkanımızın söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisar'ımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz" dedi.'Genel başkanla karşı karşıya geldi', 'yan yattı çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmediklerini belirten Köksal konuşmasında, "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan insanların yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkımızı kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı, vatanın birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün korunmasının en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz. Ben bu partinin bir evladıyım, grup başkan vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayıyım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan sayın genel başkanımız tarafından liderliği yapılan Milli Takım gol atınca ayağa kalkanların, filenin sultanları kazandığında gözyaşı dökenlerin oluşturduğu, Türkiye ittifakını yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuracağımızı ve büyüteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/fatih-portakaldan-burcu-koksal-iddiasi-talimati-o-verdi-1081504695.html

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burcu köksal, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, dem parti, hüdapar