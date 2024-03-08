https://sputniknews.com.tr/20240308/ceteler-hapishaneyi-basmisti-haitide-ulke-kaosa-suruklendi-saglik-sistemi-cokmek-uzere-1081505730.html
Çeteler hapishaneyi basmıştı: Haiti'de ülke kaosa sürüklendi, sağlık sistemi çökmek üzere
Çeteler hapishaneyi basmıştı: Haiti'de ülke kaosa sürüklendi, sağlık sistemi çökmek üzere
Sputnik Türkiye
Haiti'de ülkenin Başbakanı Ariel Henri'ye karşı olan çeteler, hapishaneyi basarak 4 bin kadar suçluyu serbest bırakmıştı. O dönemden beri olağanüstü hal ilan... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:19+0300
2024-03-08T11:19+0300
2024-03-08T11:19+0300
dünya
haiti
şiddet
çete
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sağlık
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hapishane
kaos
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Çetelerin neden olduğu şiddet olayları ve hükümet karşıtı protestolar Haiti'yi kaosun içine sürükledi. Port-au-Prince'deki olayların devam etmesi üzerine olağanüstü hal ilanı 3 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu süreçte, tüm protestoların yasaklandığı ve güvenlik güçlerine sokağa çıkma yasağına uymayanları gözaltına alma talimatı verildi. Başkentte yaşanan sokak çatışmalarında birçok yer yağmalandı ve araçlar ateşe verildi. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasıyla birlikte, halkın plastik kaplarla sokak satıcılarından benzin almak zorunda kaldı.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkenin sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ve çatışmalarda yaralananların tedavisinde ciddi zorluklar yaşandığını açıkladı. Başbakan ülkeye geri dönemiyorBM Dünya Gıda Programı (WFP) ise hayati malzeme ve gıda taşıyan kamyonların limanda mahsur kaldığını, deniz taşımacılığının da güvenlik riski nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Başbakan Ariel Henri'nin ise ülkeye geri dönemediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haiti Başbakanı Ariel Henry ile ülkede daha kapsayıcı bir hükümetin acil olarak oluşturulması gerektiğini vurguladığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/haitide-ceteler-hapishaneye-saldiri-duzenledi-yuzlerce-suclu-hapishaneden-kacti-1081314000.html
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haiti, şiddet, çete, bm, sağlık, sağlık bakanı, hapishane, kaos
haiti, şiddet, çete, bm, sağlık, sağlık bakanı, hapishane, kaos
Çeteler hapishaneyi basmıştı: Haiti'de ülke kaosa sürüklendi, sağlık sistemi çökmek üzere
Haiti'de ülkenin Başbakanı Ariel Henri'ye karşı olan çeteler, hapishaneyi basarak 4 bin kadar suçluyu serbest bırakmıştı. O dönemden beri olağanüstü hal ilan edilen ülkede çatışmalar büyürken, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu belirtildi.
Çetelerin neden olduğu şiddet olayları ve hükümet karşıtı protestolar Haiti'yi kaosun içine sürükledi. Port-au-Prince'deki olayların devam etmesi üzerine olağanüstü hal ilanı 3 Nisan'a kadar uzatıldı.
Bu süreçte, tüm protestoların yasaklandığı ve güvenlik güçlerine sokağa çıkma yasağına uymayanları gözaltına alma talimatı verildi. Başkentte yaşanan sokak çatışmalarında birçok yer yağmalandı ve araçlar ateşe verildi. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasıyla birlikte, halkın plastik kaplarla sokak satıcılarından benzin almak zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkenin sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ve çatışmalarda yaralananların tedavisinde ciddi zorluklar yaşandığını açıkladı.
Başbakan ülkeye geri dönemiyor
BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise hayati malzeme ve gıda taşıyan kamyonların limanda mahsur kaldığını, deniz taşımacılığının da güvenlik riski nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Başbakan Ariel Henri'nin ise ülkeye geri dönemediği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haiti Başbakanı Ariel Henry ile ülkede daha kapsayıcı bir hükümetin acil olarak oluşturulması gerektiğini vurguladığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.