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Biden’den Pentagon bütçesini artırma talebi: F-35 ve denizaltı harcamaları azaltılacak
Biden’den Pentagon bütçesini artırma talebi: F-35 ve denizaltı harcamaları azaltılacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray’ın, Kongre’den yeni mali yılda savunma harcamalarını yüzde 1 artırarak yaklaşık 850 milyar dolara çıkarmasını talep edeceği, bununla birlikte F-35... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T15:54+0300
2024-03-08T15:54+0300
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f-35
joe biden
pentagon
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bütçe
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Bloomberg, Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Biden idaresi, 2025 mali yılında savunma harcamalarının yüzde 1 artırılarak 849 milyar 800 milyon dolara çıkarılmasını talep edecek” diye yazdı.Beyaz Saray’ın, 1 Ekim 2024’te başlayacak yeni mali yılda, Pentagon bütçesinde daha büyük bir artış planlandığı, ama borç tavanını artırma konusunda Kongreyle varılan anlaşmanın idarenin imkanlarını kısıtladığı kaydedildi.Harcama azaltılacakHaberde, yeni mali yılda, beşinci nesil F-35 savaş uçağı programına ve Virginia tipi çok amaçlı nükleer denizaltıların alımına daha az harcama yapılması planlandığı bildirildi. Tahsis edilen fonların azalması nedeniyle satın alınması planlanan F-35 sayısının 83’ten 70’e düşürülmesi bekleniyor. Nükleer denizaltılarda da daha önce planlanan 7 adet yerine 6 adet için üretim sözleşmesi imzalanacak.Toplamda, Pentagon harcamaları, idarenin başlarda talep etmeyi planladığı miktardan 10 milyar dolar daha az olacak. Beyaz Saray, Kongre’den silah alımları için daha önce planladığı 175.3 milyar yerine 167.5 milyar, araştırma ve geliştirme çalışmaları için de 145 milyar yerine 143.2 milyar dolar isteyecek.Harcama miktarının, ABD Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen nükleer silah programlarına yapılan harcamaları etkilemeyeceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
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f-35, joe biden, pentagon, beyaz saray, nükleer, enerji, bütçe
f-35, joe biden, pentagon, beyaz saray, nükleer, enerji, bütçe

Biden’den Pentagon bütçesini artırma talebi: F-35 ve denizaltı harcamaları azaltılacak

15:54 08.03.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili2023 Dubai Havacılık Forumu
2023 Dubai Havacılık Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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Beyaz Saray’ın, Kongre’den yeni mali yılda savunma harcamalarını yüzde 1 artırarak yaklaşık 850 milyar dolara çıkarmasını talep edeceği, bununla birlikte F-35 savaş uçakları ve Virginia taarruz denizaltılarına yapılan harcamaları azaltmayı planladığı belirtildi.
Bloomberg, Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Biden idaresi, 2025 mali yılında savunma harcamalarının yüzde 1 artırılarak 849 milyar 800 milyon dolara çıkarılmasını talep edecek” diye yazdı.
Beyaz Saray’ın, 1 Ekim 2024’te başlayacak yeni mali yılda, Pentagon bütçesinde daha büyük bir artış planlandığı, ama borç tavanını artırma konusunda Kongreyle varılan anlaşmanın idarenin imkanlarını kısıtladığı kaydedildi.

Harcama azaltılacak

Haberde, yeni mali yılda, beşinci nesil F-35 savaş uçağı programına ve Virginia tipi çok amaçlı nükleer denizaltıların alımına daha az harcama yapılması planlandığı bildirildi. Tahsis edilen fonların azalması nedeniyle satın alınması planlanan F-35 sayısının 83’ten 70’e düşürülmesi bekleniyor. Nükleer denizaltılarda da daha önce planlanan 7 adet yerine 6 adet için üretim sözleşmesi imzalanacak.
Toplamda, Pentagon harcamaları, idarenin başlarda talep etmeyi planladığı miktardan 10 milyar dolar daha az olacak. Beyaz Saray, Kongre’den silah alımları için daha önce planladığı 175.3 milyar yerine 167.5 milyar, araştırma ve geliştirme çalışmaları için de 145 milyar yerine 143.2 milyar dolar isteyecek.
Harcama miktarının, ABD Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen nükleer silah programlarına yapılan harcamaları etkilemeyeceği kaydedildi.
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