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https://sputniknews.com.tr/20240308/baldwinin-film-setindeki-kazaya-iliskin-silah-amiri-kasitsiz-adam-oldurmekten-suclu-bulundu-1081498492.html
Baldwin'in film setindeki kazaya ilişkin, silah amiri 'kasıtsız adam öldürmekten' suçlu bulundu
Baldwin'in film setindeki kazaya ilişkin, silah amiri 'kasıtsız adam öldürmekten' suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Mexico eyaletinde, aktör Alec Baldwin’in oynadığı "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili, filmin silah amiri... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T00:06+0300
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New Mexico’nun Santa Fe şehrinde görülen mahkemede jüri, Baldwin’in prova sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed’i sorumlu bularak, hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” suçlamasını kabul etti.Avukatı, 18 ay hapis ve 5 bin dolar cezayla karşı karşıya kalan Gutierrez-Reed hakkındaki jüri kararını temyize götüreceklerini belirtti.Gutierrez-Reed'in jüri tarafından suçlu bulunmasının, aynı suçlamayla 9 Temmuz'da yargılanmaya başlayacak Baldwin için kötü haber olabileceği yorumları yapıldı.“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.Ne olmuştu?Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023’te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/olumlu-kaza-sonrasi-alec-baldwinden-set-calisanlarina-dava-1063399269.html
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abd, abd, hailey baldwin, alec baldwin, wade baldwin, rus, rust

Baldwin'in film setindeki kazaya ilişkin, silah amiri 'kasıtsız adam öldürmekten' suçlu bulundu

00:06 08.03.2024
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
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ABD'nin New Mexico eyaletinde, aktör Alec Baldwin’in oynadığı "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili, filmin silah amiri Hannah Gutierrez-Reed "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlu bulundu.
New Mexico’nun Santa Fe şehrinde görülen mahkemede jüri, Baldwin’in prova sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed’i sorumlu bularak, hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” suçlamasını kabul etti.
Avukatı, 18 ay hapis ve 5 bin dolar cezayla karşı karşıya kalan Gutierrez-Reed hakkındaki jüri kararını temyize götüreceklerini belirtti.
Gutierrez-Reed'in jüri tarafından suçlu bulunmasının, aynı suçlamayla 9 Temmuz'da yargılanmaya başlayacak Baldwin için kötü haber olabileceği yorumları yapıldı.
“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.
New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.

Ne olmuştu?

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023’te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
YAŞAM
Ölümlü kaza sonrası Alec Baldwin'den set çalışanlarına dava
14 Kasım 2022, 05:33
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