https://sputniknews.com.tr/20221114/olumlu-kaza-sonrasi-alec-baldwinden-set-calisanlarina-dava-1063399269.html

Ölümlü kaza sonrası Alec Baldwin'den set çalışanlarına dava

Ölümlü kaza sonrası Alec Baldwin'den set çalışanlarına dava

Geçen yıl film çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne sebep olan ünlü oyuncu Alec Baldwin, 4 set çalışanına dava açtı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T05:33+0300

2022-11-14T05:33+0300

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yaşam

alec baldwin

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ölü

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Geçen yıl 'Rust' filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne sebep olan ünlü oyuncu Alec Baldwin, set çalışanlarından davacı oldu. 64 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles'taki mahkemeye yaptığı başvuruda ihmal olduğunu iddia ederek yaşadığı 'muazzam keder' için tazminat talep etti. Baldwin, mahkeme dilekçesinde, "Bu trajedi, tabancaya gerçek mermiler doldurulduğu için oldu" ifadesini kullandı.Baldwin, setin silah görevlileri Hannah Gutierrez-Reed ve Dave Halls'u, ekipman sorumlusu Sarah Zachry'yi ve silahları tedarik eden Seth Kenney'yi sette güvenliği sağlayamamakla suçladı.Ünlü oyuncunun avukatı Luke Nikas, açıklamasında, "Gutierrez-Reed mermileri ve silahı dikkatlice kontrol etmedi. Halls silahı dikkatlice kontrol etmedi, hatta Baldwin'e vermeden önce güvenli olduğunu belirtti. Zachry de Gutierrez-Reed'in set dışında sorumsuz davrandığını ve etrafındakiler için güvenlik riski oluşturduğunu ifşa etmedi" dedi.'Adını temize çıkarmak istiyor'NTV'nin aktardığına göre avukat, Baldwin'in 'adını temize çıkarmayı' ve davalıların kusurlu davranışlarından sorumlu tutulmasını istediğini belirtti.New York Times'a göre Baldwin, Kenney'i de mühimmatı 'rastgele' depolamakla suçluyor.Dava dosyasında Zachary ve Gutierrez-Reed'in setteki tüm gerçek mermilerin kaydını tutmadığını belirten FBI raporuna da atıfta bulunuldu.Dava süreciGörüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği ve aynı zamanda filmin yönetmeni Joel Souza'nın da yaralandığı set kazası hakkında 2021'den bu yana soruşturma yürütülüyor.New Mexico eyaletindeki sette 21 Ekim 2021'de meydana gelen kaza sonrası Hutchins'in ailesi, filmin hem başrolü hem de yapımcısı olan Baldwin ve diğer yapımcılara dava açtı. Ancak taraflar içeriği açıklanmayan bir anlaşma yaptı. Yine de ünlü aktörün yargı süreci devam ediyor.Yapılan adli tıp incelemesinde olayın kaza olduğu sonucuna varılmıştı. Öte yandan Baldwin tetiği çekmediğini savunurken, FBI raporundaysa başka kişinin silahı ateşleyemeyeceğine işaret edilmişti.Olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda Baldwin, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade etmiş ve "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221006/abdli-aktor-baldwin-ile-film-setindeki-kazada-olen-calisanin-ailesi-anlasmaya-vardi-1062008460.html

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