https://sputniknews.com.tr/20221006/abdli-aktor-baldwin-ile-film-setindeki-kazada-olen-calisanin-ailesi-anlasmaya-vardi-1062008460.html
ABD'li aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen çalışanın ailesi anlaşmaya vardı
ABD'li aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen çalışanın ailesi anlaşmaya vardı
ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T01:19+0300
2022-10-06T01:19+0300
2022-10-06T01:27+0300
dünya
abd
alec baldwin
film
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ABD'li aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin ve Rust Film şirketine karşı şubatta açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile uzlaşıldığı kaydedildi.Anlaşmada yer alan finansal miktar veya diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.'Filmin çekimi ocak 2023'te devam edilecek'Kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins de mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın düşeceğini ve Rust filminin çekimine ocak 2023'te devam edileceğini belirtti.Rust filminde başyapımcı olarak görevine devam edecek olan Hutchins, eşini onurlandırmak için filmin bitirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz" ifadelerini paylaştı.Şubatta açılan davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanıyordu.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220814/alec-baldwine-kotu-haber-olumcul-set-kazasina-iliskin-son-rapor-yayinlandi-1059908439.html
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ABD'li aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen çalışanın ailesi anlaşmaya vardı
01:19 06.10.2022 (güncellendi: 01:27 06.10.2022) Abone ol
ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.
ABD'li aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.
Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin ve Rust Film şirketine karşı şubatta açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile uzlaşıldığı kaydedildi.
Anlaşmada yer alan finansal miktar veya diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.
'Filmin çekimi ocak 2023'te devam edilecek'
Kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins de mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde davanın düşeceğini ve Rust filminin çekimine ocak 2023'te devam edileceğini belirtti.
Rust filminde başyapımcı olarak görevine devam edecek olan Hutchins, eşini onurlandırmak için filmin bitirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz" ifadelerini paylaştı.
Şubatta açılan davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanıyordu.
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.