Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240308/bakanliktan-yurttaki-cocuklara-istismar-davasina-iliskin-aciklama-1081498652.html
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T00:32+0300
2024-03-08T00:32+0300
türkiye
istismar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk istismarı
çocuk
yurt
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_edb0a62d4c2c9689b4a353a47ed3fca4.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/cumhurbaskani-erdogandan-chpye-kendi-aralarinda-demlenmekten-baska-ise-vakitleri-kalmiyor-1081483615.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074516428_158:0:806:486_1920x0_80_0_0_00100044653285ce827bfc8bbc182696.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, çocuk, yurt
istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, çocuk, yurt

Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

00:32 08.03.2024
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.
Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız dava konusu olayla ilgili mağdur çocukların darp edildiğini gösteren görüntülerin kullanıldığı haberlere yönelik olarak çeşitli zamanlarda erişim engellenmesi talebinde bulunmuş, taleplerimiz kabul edilmiştir. Erişim engeli, görüntülerin çocukların üstün yararı ile fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla talep edilmiştir. Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."
Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: 'Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor'
Dün, 15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала