https://sputniknews.com.tr/20240308/bakanliktan-yurttaki-cocuklara-istismar-davasina-iliskin-aciklama-1081498652.html

Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T00:32+0300

2024-03-08T00:32+0300

2024-03-08T00:32+0300

türkiye

istismar

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk istismarı

çocuk

yurt

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, çocuk, yurt