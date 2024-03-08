https://sputniknews.com.tr/20240308/bakanliktan-yurttaki-cocuklara-istismar-davasina-iliskin-aciklama-1081498652.html
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T00:32+0300
2024-03-08T00:32+0300
2024-03-08T00:32+0300
türkiye
istismar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk istismarı
çocuk
yurt
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/cumhurbaskani-erdogandan-chpye-kendi-aralarinda-demlenmekten-baska-ise-vakitleri-kalmiyor-1081483615.html
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istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, çocuk, yurt
istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, çocuk, yurt
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "yurttaki çocuklara istismar" davasına ilişkin, "Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Süleymancıların yurdunda çocukların istismarının üstü örtülmeye çalışılmış" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.
Bakanlığın dava süreci devam eden olayı ilk andan itibaren yakından takip ettiğinin aktarıldığı açıklamada, söz konusu yurdun, olayın meydana gelmesinin ardından kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlığın suç duyurusuyla şüphelinin tutuklandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız dava konusu olayla ilgili mağdur çocukların darp edildiğini gösteren görüntülerin kullanıldığı haberlere yönelik olarak çeşitli zamanlarda erişim engellenmesi talebinde bulunmuş, taleplerimiz kabul edilmiştir. Erişim engeli, görüntülerin çocukların üstün yararı ile fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla talep edilmiştir. Tutuklu olarak yargılanan sanığın en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava sürecinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."