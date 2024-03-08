https://sputniknews.com.tr/20240308/arda-gulerden-fenerbahce-hamlesi-ahtapot-emojisi-koydu-1081509032.html
Arda Güler'den Fenerbahçe hamlesi: Ahtapot emojisi koydu
Arda Güler'den Fenerbahçe hamlesi: Ahtapot emojisi koydu
Sputnik Türkiye
Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:59+0300
2024-03-08T11:59+0300
2024-03-08T11:59+0300
spor
arda güler
fenerbahçe
real madrid
michy batshuayi
tebrik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_59180ed4a3b0a4b43326e03de84e7cfe.jpg
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı. Millî futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Arda Güler ise bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen 'yarasa' emojisi ile yorum yaptı. Arda, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın mesajlarını beğendiği için sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240301/real-madrid-teknik-direktoru-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-sabirli-olmamiz-gerekiyor-1081272588.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f46a4e97637eb5528eadd6fb9627ed9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, fenerbahçe, real madrid, michy batshuayi, tebrik
arda güler, fenerbahçe, real madrid, michy batshuayi, tebrik
Arda Güler'den Fenerbahçe hamlesi: Ahtapot emojisi koydu
Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı.
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı.
Millî futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.
Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Arda Güler ise bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen 'yarasa' emojisi ile yorum yaptı. Arda, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.
Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın mesajlarını beğendiği için sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekmişti.