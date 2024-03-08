https://sputniknews.com.tr/20240308/arda-gulerden-fenerbahce-hamlesi-ahtapot-emojisi-koydu-1081509032.html

Arda Güler'den Fenerbahçe hamlesi: Ahtapot emojisi koydu

Arda Güler'den Fenerbahçe hamlesi: Ahtapot emojisi koydu

Sputnik Türkiye

Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T11:59+0300

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spor

arda güler

fenerbahçe

real madrid

michy batshuayi

tebrik

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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyet sonrasında eski takım arkadaşlarını kutladı. Millî futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Arda Güler ise bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen 'yarasa' emojisi ile yorum yaptı. Arda, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın mesajlarını beğendiği için sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekmişti.

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Sputnik Türkiye

arda güler, fenerbahçe, real madrid, michy batshuayi, tebrik