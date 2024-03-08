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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240308/ankara-adayindan-aktarma-vaadi-egoda-aktarma-ucreti-kalkacak-1081507583.html
Ankara adayından aktarma vaadi: 'EGO'da aktarma ücreti kalkacak'
Ankara adayından aktarma vaadi: 'EGO'da aktarma ücreti kalkacak'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmesi halinde EGO'daki aktarmalardan ücret almayacakları vaadinde bulundu. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
turgut altınok
mansur yavaş
cumhur ittifakı
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Altınok, katıldığı televizyon programında, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde Ankaralıların teveccühüyle karşılaştığını söyledi.CHP'ye yakın anket şirketlerinin geçen yılki seçimlerden önce de gerçeği yansıtmayan sonuçlarla kamuoyunu yanılttığını belirten Altınok, Ankara'da seçimi kazanacaklarını dile getirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce "Sudan para almayacağım. Ankara'da ulaşım pahalı." dediğini kaydeden Altınok, Yavaş'ın göreve geldiğinden beri "ne dediyse tersini yaptığını" söyledi.Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapma, köylerde su aboneliğinden ücret almama sözü veren Altınok, "EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan 7 lira alınıyor. Aktarmaları da ücretsiz yapacağız." diye konuştu.
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turgut altınok, mansur yavaş, cumhur ittifakı, ankara, ego
turgut altınok, mansur yavaş, cumhur ittifakı, ankara, ego

Ankara adayından aktarma vaadi: 'EGO'da aktarma ücreti kalkacak'

11:40 08.03.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiAltınok
Altınok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçilmesi halinde EGO'daki aktarmalardan ücret almayacakları vaadinde bulundu.
Altınok, katıldığı televizyon programında, seçim çalışmaları kapsamında gittiği her yerde Ankaralıların teveccühüyle karşılaştığını söyledi.
CHP'ye yakın anket şirketlerinin geçen yılki seçimlerden önce de gerçeği yansıtmayan sonuçlarla kamuoyunu yanılttığını belirten Altınok, Ankara'da seçimi kazanacaklarını dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıl önce "Sudan para almayacağım. Ankara'da ulaşım pahalı." dediğini kaydeden Altınok, Yavaş'ın göreve geldiğinden beri "ne dediyse tersini yaptığını" söyledi.
Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapma, köylerde su aboneliğinden ücret almama sözü veren Altınok, "EGO'daki aktarmalardan ücret almayı kaldıracağız. Şu an aktarma ücreti olarak oradan 7 lira alınıyor. Aktarmaları da ücretsiz yapacağız." diye konuştu.
Meral Akşener ve Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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Akşener: Mansur Yavaş korktu, cesaret gösteremedi
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