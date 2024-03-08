https://sputniknews.com.tr/20240308/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-turkiye-yuzyili-kadinlarin-yuzyili-olacak-1081517913.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" adını taşıyan bir program... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T16:12+0300

2024-03-08T16:12+0300

2024-03-08T16:12+0300

türkiye

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

recep tayyip erdoğan

murat kurum

kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

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Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda insan katıldı.Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak" dedi. Kadınların işgücüne aktif katılımının ülke ekonomisine sağlayacağı katkının önemine dikkat çeken Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağının altını çizdi.Bakan Göktaş, son 22 yılda kadınlar için yapılan çalışmalardan ve gelecek projelerden bahsederek, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti ve şu cümleleri kaydetti:'Kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40.1’e yükseltilmeyi hedefliyoruz'Bakan Göktaş, son 22 yılda yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek yeni projelerden de bahsederek "2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Bu strateji belgesini kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde temsil gücü yüksek bir katılımla hazırladık. Eylem Planımızı Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Liderlik ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılım, Çevre ve İklim Değişikliği olmak üzere 5 ana eksende belirledik. Planımız da 5 temel politika, 20 strateji, 83 faaliyetten oluşuyor. Bu kapsamda kadınların eğitimin tüm kademelerine tam erişimini ve etkin katılımını hedefliyoruz. Kadınlara tüm yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını gözeten, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan kadının değişen işgücüne tam, eşit ve etkin katılımıyla ekonomik yönden güçlenmelerini hedefliyoruz" dedi.Siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında kadınların temsil ve etkinliklerini artırmayı amaçladıklarının altını çizen Göktaş, "Kadını metalaştıran, araçsallaştıran ve sömüren ideolojilerin etkisinden kurtarmak istiyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta etkin roller üstlenmeleri yalnızca bireysel bir kazanım değildir. Bu aynı zamanda toplumsal ve sosyal gelişimi sağlayan, kalkınma hızını destekleyen temel bir değerdir. Son 22 yılda kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36’ya ulaştı. 12. Kalkınma Planımızda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1’e yükseltilmeyi hedefliyoruz" cümlelerini dile getirdi.Yeni proje müjdesi Bakan Göktaş konuşmasının sonunda, "Bu hedefi gerçekleştirmek adına geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir proje başlattığımızın da müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Diğer yandan, yine bu protokol kapsamında kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız" ifadeleri kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240308/putinden-dunya-kadinlar-gunu-mesajinda-annelik-ve-aile-vurgusu-1081517597.html

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mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, recep tayyip erdoğan, murat kurum, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü