Putin'den Dünya Kadınlar Günü mesajında annelik ve aile vurgusu
© Sputnik / Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOLPutin'den çiçek buketi
© Sputnik / Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayınladığı video mesajda Rusya'daki kadınları tebrik etti.
Putin, aileye ve çocuklara bakmanın bir kadın için en önemli şey olduğunun ve devletin annelere ve geniş aileler de dahil ailelere kapsamlı yardım sağlamak için her şeyi yapacağını da vurguladı.
Rus lider, "Nesiller arası bağı güçlendiren bizzat ailedir ve kadınlara ve anneliğe karşı şefkatli, saygılı bir tutum geleneklerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Rusya'da aile, onun çıkarları, ihtiyaçları ilgi odağında ve mutlak bir önceliğe sahiptir. Büyük ve genç aileler de dahil çocuklu ailelerin, genç annelerin devletin ilgi ve yardımını hissetmeleri için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.
Mesajında özel askeri harekat bölgesinde görev yapan kadınlara ve cephedeki yakınlarını bekleyen kadınlara ayrı bir yer ayıran Putin, "Kadın kalbinin ne kadar karşı konulamaz bir güce sahip olduğunu tekrar tekrar gösteriyorsunuz, iyiliğin ve gerçeğin bizim tarafımızda olduğuna dair güçlü bir güven veriyorsunuz" diye ekledi.
Rus lider, "Nesiller arası bağı güçlendiren bizzat ailedir ve kadınlara ve anneliğe karşı şefkatli, saygılı bir tutum geleneklerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün Rusya'da aile, onun çıkarları, ihtiyaçları ilgi odağında ve mutlak bir önceliğe sahiptir. Büyük ve genç aileler de dahil çocuklu ailelerin, genç annelerin devletin ilgi ve yardımını hissetmeleri için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.
Mesajında özel askeri harekat bölgesinde görev yapan kadınlara ve cephedeki yakınlarını bekleyen kadınlara ayrı bir yer ayıran Putin, "Kadın kalbinin ne kadar karşı konulamaz bir güce sahip olduğunu tekrar tekrar gösteriyorsunuz, iyiliğin ve gerçeğin bizim tarafımızda olduğuna dair güçlü bir güven veriyorsunuz" diye ekledi.