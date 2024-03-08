Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 165. sırada
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Akşener ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı polemiği
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240308/ahmet-hakan-o-annenin-yerinde-sen-olsaydin-ne-yapardin-cok-yanlis-bir-soru-asil-soru-baska-1081502748.html
Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka
Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, ölümlü trafik kazası sonrasında 18 yaşından küçük oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yapılan 'Sen olsan ne yapardın' yorumlarının... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T09:37+0300
2024-03-08T09:37+0300
türkiye
eylem tok
trafik kazası
yurt dışı
yurt dışı yasağı
yurt dışı çıkışı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_303e739e99227607b1fcb63956f67617.jpg
Yazar Eylem Tok, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğunun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazası sonrasında oğlunu yurt dışına kaçırdı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olay üzerine yapılan yorumları değerlendirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_269:0:1533:948_1920x0_80_0_0_0164c275adb94c6b3fc4b5e56c2a7dc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eylem tok, trafik kazası, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı
eylem tok, trafik kazası, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı

Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka

09:37 08.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
Abone ol
Ahmet Hakan, ölümlü trafik kazası sonrasında 18 yaşından küçük oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yapılan 'Sen olsan ne yapardın' yorumlarının yanlış olduğunu söyledi ve asıl sorunun başka olduğunu belirtti.
Yazar Eylem Tok, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğunun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazası sonrasında oğlunu yurt dışına kaçırdı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olay üzerine yapılan yorumları değerlendirdi ve şunları söyledi:
"Bunun üzerine anne Eylem Tok, çocuğunu kaptığı gibi Mısır’a kaçırdı. Bu olaydan hareketle herkes birbirine şu soruyu soruyor: “Senin çocuğunun başına gelseydi sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru soruluyor. Yakında dizisi bile çekilir bu sorunun. Oysa bu soru, çok yanlış bir sorudur. Asıl sorulması gereken soru şudur: “Senin kardeşin, oğlun, abin, ablan 17 yaşında bir çocuk tarafından trafikte öldürülseydi ve katilin annesi çocuğunu alıp da Mısır’a kaçırsaydı... Sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru sorulmalıdır. Dizisi çekilecekse bu sorunun dizisi çekilmelidir. Empati yapılacaksa bu soru üzerinden yapılmalıdır."
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evraklar İnterpol aracılığıyla ABD'ye iletildi
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала