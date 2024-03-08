https://sputniknews.com.tr/20240308/ahmet-hakan-o-annenin-yerinde-sen-olsaydin-ne-yapardin-cok-yanlis-bir-soru-asil-soru-baska-1081502748.html
Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka
Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka
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Ahmet Hakan, ölümlü trafik kazası sonrasında 18 yaşından küçük oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yapılan 'Sen olsan ne yapardın' yorumlarının... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T09:37+0300
2024-03-08T09:37+0300
2024-03-08T09:37+0300
türkiye
eylem tok
trafik kazası
yurt dışı
yurt dışı yasağı
yurt dışı çıkışı
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Yazar Eylem Tok, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğunun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazası sonrasında oğlunu yurt dışına kaçırdı.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olay üzerine yapılan yorumları değerlendirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/adalet-bakani-tunc-eylem-tok-ve-oglunun-iadesi-icin-evraklar-interpol-araciligiyla-abdye-iletildi-1081497420.html
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eylem tok, trafik kazası, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı
eylem tok, trafik kazası, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı
Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka
Ahmet Hakan, ölümlü trafik kazası sonrasında 18 yaşından küçük oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yapılan 'Sen olsan ne yapardın' yorumlarının yanlış olduğunu söyledi ve asıl sorunun başka olduğunu belirtti.
Yazar Eylem Tok, 18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğunun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazası sonrasında oğlunu yurt dışına kaçırdı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, olay üzerine yapılan yorumları değerlendirdi ve şunları söyledi:
"Bunun üzerine anne Eylem Tok, çocuğunu kaptığı gibi Mısır’a kaçırdı. Bu olaydan hareketle herkes birbirine şu soruyu soruyor: “Senin çocuğunun başına gelseydi sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru soruluyor. Yakında dizisi bile çekilir bu sorunun. Oysa bu soru, çok yanlış bir sorudur. Asıl sorulması gereken soru şudur: “Senin kardeşin, oğlun, abin, ablan 17 yaşında bir çocuk tarafından trafikte öldürülseydi ve katilin annesi çocuğunu alıp da Mısır’a kaçırsaydı... Sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru sorulmalıdır. Dizisi çekilecekse bu sorunun dizisi çekilmelidir. Empati yapılacaksa bu soru üzerinden yapılmalıdır."