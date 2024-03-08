Ahmet Hakan: 'O annenin yerinde sen olsaydın ne yapardın' çok yanlış bir soru, asıl soru başka

"Bunun üzerine anne Eylem Tok, çocuğunu kaptığı gibi Mısır’a kaçırdı. Bu olaydan hareketle herkes birbirine şu soruyu soruyor: “Senin çocuğunun başına gelseydi sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru soruluyor. Yakında dizisi bile çekilir bu sorunun. Oysa bu soru, çok yanlış bir sorudur. Asıl sorulması gereken soru şudur: “Senin kardeşin, oğlun, abin, ablan 17 yaşında bir çocuk tarafından trafikte öldürülseydi ve katilin annesi çocuğunu alıp da Mısır’a kaçırsaydı... Sen ne yapardın?” Sohbetlerde, ortamlarda, alemlerde bu soru sorulmalıdır. Dizisi çekilecekse bu sorunun dizisi çekilmelidir. Empati yapılacaksa bu soru üzerinden yapılmalıdır."