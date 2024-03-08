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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abdden-yemende-mesru-mudafaa-saldirilarina-devam-husilerin-fuzeleri-ve-ihasi-vuruldu-1081514252.html
ABD’den Yemen’de ‘meşru müdafaa’ saldırılarına devam: Husilerin füzeleri ve İHA’sı vuruldu
ABD’den Yemen’de ‘meşru müdafaa’ saldırılarına devam: Husilerin füzeleri ve İHA’sı vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD’den Yemen’de ‘meşru müdafaa’ saldırılarınadevam: Husilerin füzeleri ve İHA’sı vuruldu. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T14:52+0300
2024-03-08T14:52+0300
israil- filistin çatışması
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yemen
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meşru müdafaa
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füze
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CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saat 15.35 ve 16.55 (TSİ) arasında, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde, Husilere ait dört adet anti-gemi seyir füzesi ve bir adet insansız hava aracına karşı meşru müdafaa saldırısı düzenlendi” dendi.Ayrıca Aden Körfezi yönünde fırlatılan 3 İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
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hamas, yemen, husiler, meşru müdafaa, abd, nato, işgal, füze, iha, kızıldeniz
hamas, yemen, husiler, meşru müdafaa, abd, nato, işgal, füze, iha, kızıldeniz

ABD’den Yemen’de ‘meşru müdafaa’ saldırılarına devam: Husilerin füzeleri ve İHA’sı vuruldu

14:52 08.03.2024
© AP Photo / Bernat ArmangueABD Kızıldeniz
ABD Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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ABD’den Yemen’de ‘meşru müdafaa’ saldırılarınadevam: Husilerin füzeleri ve İHA’sı vuruldu.
CENTCOM’un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saat 15.35 ve 16.55 (TSİ) arasında, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde, Husilere ait dört adet anti-gemi seyir füzesi ve bir adet insansız hava aracına karşı meşru müdafaa saldırısı düzenlendi” dendi.
Ayrıca Aden Körfezi yönünde fırlatılan 3 İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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