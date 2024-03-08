https://sputniknews.com.tr/20240308/abdde-blinken-ile-gorusen-disisleri-bakani-fidan--gazzedeki-vahim-durum-1081525695.html
ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki vahim durum
ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki vahim durum
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ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T20:00+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Bakanı Fidan, görüşmede, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
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hakan fidan, abd, abd, gazze şeridi, gazze, antony blinken
hakan fidan, abd, abd, gazze şeridi, gazze, antony blinken
ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki vahim durum
20:00 08.03.2024 (güncellendi: 20:17 08.03.2024)
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ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Bakanı Fidan, görüşmede, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.