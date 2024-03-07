https://sputniknews.com.tr/20240307/zafer-partisi-genel-baskani-ozdagdan-chp-afyonkarahisar-adayina-davet-kapilarimiz-sonuna-acik-1081489402.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan CHP Afyonkarahisar adayına davet: 'Kapılarımız sonuna açık'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan CHP Afyonkarahisar adayına davet: 'Kapılarımız sonuna açık'

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a ilişkin yaptığı açıklamasında 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T18:13+0300

2024-03-07T18:13+0300

2024-03-07T18:32+0300

zafer partisi

ümit özdağ

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

burcu köksal

ekrem imamoğlu

özgür özel

afyonkarahisar

2024 türkiye yerel seçimleri

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CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" cümlelerini kaydetmişti.Köksal'ın bu açıklamasına hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki gelmişti.Özel, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu' ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve 'belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık' demişti.İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullanmıştı.'Zafer Partisi'nin kapıları sonuna kadar açık'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun böyle bir yetkisinin olmadığını düşündüğünü ifade ederek Zafer Partisi’nin kapılarının Burcu Köksal’a açık olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html

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zafer partisi, ümit özdağ, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), burcu köksal, ekrem imamoğlu, özgür özel, afyonkarahisar