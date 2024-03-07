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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan CHP Afyonkarahisar adayına davet: 'Kapılarımız sonuna açık'
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan CHP Afyonkarahisar adayına davet: 'Kapılarımız sonuna açık'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a ilişkin yaptığı açıklamasında 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T18:13+0300
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zafer partisi
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burcu köksal
ekrem imamoğlu
özgür özel
afyonkarahisar
2024 türkiye yerel seçimleri
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CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" cümlelerini kaydetmişti.Köksal'ın bu açıklamasına hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki gelmişti.Özel, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu' ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve 'belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık' demişti.İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullanmıştı.'Zafer Partisi'nin kapıları sonuna kadar açık'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun böyle bir yetkisinin olmadığını düşündüğünü ifade ederek Zafer Partisi’nin kapılarının Burcu Köksal’a açık olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan CHP Afyonkarahisar adayına davet: 'Kapılarımız sonuna açık'

18:13 07.03.2024 (güncellendi: 18:32 07.03.2024)
© AA / Cem TekkeşinoğluÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a ilişkin yaptığı açıklamasında
CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" cümlelerini kaydetmişti.
Köksal'ın bu açıklamasına hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den hem de CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki gelmişti.
Özel, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu' ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve 'belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık' demişti.
İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullanmıştı.

'Zafer Partisi'nin kapıları sonuna kadar açık'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu hususa ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun böyle bir yetkisinin olmadığını düşündüğünü ifade ederek Zafer Partisi’nin kapılarının Burcu Köksal’a açık olduğunun altını çizdi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
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