https://sputniknews.com.tr/20240307/ysknin-sayfasi-kopyalandi-oy-kullanacaginiz-sandik-degisti-mesajini-acmayin-1081475862.html

YSK'nın sayfası kopyalandı: 'Oy kullanacağınız sandık değişti' mesajını açmayın'

YSK'nın sayfası kopyalandı: 'Oy kullanacağınız sandık değişti' mesajını açmayın'

Sputnik Türkiye

Yaklaşan seçimi fırsat bilen dolandırıcılar yeni taktikler geliştirmeye başladı. Son olarak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sayfasını görsel olarak kopyalayan... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T11:56+0300

2024-03-07T11:56+0300

2024-03-07T11:56+0300

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Seçimler yaklaştıkça dolandırıcılık olayları da artmaya başladı. Yeni taktiklerle sahneye çıkan dolandırıcılar vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşarak, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.Sabah gazetesinin haberine göre "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı veya maili atan dolandırıcılar, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.Şüpheli linki açmayınUzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor.YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.Dolandırıcılar canlı data kullanıyorDijitalleşmeyle birlikte dolandırıcıların başvurduğu yöntemler de değişiyor.Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.

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ysk, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, seçim