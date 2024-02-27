https://sputniknews.com.tr/20240227/istanbulda-taksimetreyi-neden-acmadin-kavgasi-musteriden-taksiciye-sen-dolandirici-misin-1081129314.html

İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'

İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen iki müşteri, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T11:01+0300

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gaziosmanpaşa

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TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki müşteri, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden müşteriler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin” sözleriyle tepki gösterdi.“Otobanın ortasında inin” dedi kaydı görünce vazgeçtiBunun üzerine taksi sürücüsü önce, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek müşterileri araçtan indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” sözleriyle yola devam etti. Müşteriler, “Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?” diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi.

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İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'sen dolandırıcı mısın' Sputnik Türkiye İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'sen dolandırıcı mısın' 2024-02-27T11:01+0300 true PT1M02S

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