https://sputniknews.com.tr/20240227/istanbulda-taksimetreyi-neden-acmadin-kavgasi-musteriden-taksiciye-sen-dolandirici-misin-1081129314.html
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen iki müşteri, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:04+0300
yaşam
video
taksici
taksimetre
müşteri
istanbul
taksi
sarı taksi
gaziosmanpaşa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081129153_0:333:593:667_1920x0_80_0_0_0cea1f0bb3ac4d3340024e2402168a75.jpg
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki müşteri, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden müşteriler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin” sözleriyle tepki gösterdi.“Otobanın ortasında inin” dedi kaydı görünce vazgeçtiBunun üzerine taksi sürücüsü önce, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek müşterileri araçtan indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” sözleriyle yola devam etti. Müşteriler, “Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?” diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi.
istanbul
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081129153_0:277:593:722_1920x0_80_0_0_dfaf653f658d9318d222bd080f72c968.jpg
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'sen dolandırıcı mısın'
Sputnik Türkiye
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'sen dolandırıcı mısın'
2024-02-27T11:01+0300
true
PT1M02S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, taksici, taksimetre, müşteri, istanbul, taksi, sarı taksi, видео, gaziosmanpaşa
video, taksici, taksimetre, müşteri, istanbul, taksi, sarı taksi, видео, gaziosmanpaşa
İstanbul’da taksimetreyi neden açmadın kavgası: Müşteriden taksiciye 'Sen dolandırıcı mısın?'
11:01 27.02.2024 (güncellendi: 11:04 27.02.2024)
Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen iki müşteri, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek müşterileri araçtan indirmek istedi.
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iki müşteri, gece saatlerinde bir taksiye bindi. İddiaya göre, bir süre sonra taksimetrenin açılmadığını fark eden müşteriler durumu sürücüye bildirdi. Taksi sürücüsünün verdiği cevapların ardından araçta sözlü tartışma başladı. Taksimetreyi açmamasına rağmen kendisini savunan taksi sürücüsü, “Ben taksimetreyi açmak zorundayım ama köprü başına geldiğimde unuttuğumu fark ettim. Zaten taksi çağırma uygulamasına girip baktığımızda mesafeler arası ortalama ücreti gösteriyor” diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine yolcular yaşananlara, “Belki bana 100 lira fazla söyleyeceksin” sözleriyle tepki gösterdi.
“Otobanın ortasında inin” dedi kaydı görünce vazgeçti
Bunun üzerine taksi sürücüsü önce, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek müşterileri araçtan indirmek istedi. Sonrasında video kaydına alındığını fark eden sürücü bu kez, “Tamam indirmiyorum. Şu an videoya çekiyorsun. Beni hapse atarlar” sözleriyle yola devam etti. Müşteriler, “Sen bizi indiremezsin, götürmek zorundasın. Madem böyle korkuların var, taksimetreyi neden açmıyorsun?” diyerek taksi sürücüsüne tepki gösterdi.