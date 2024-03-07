https://sputniknews.com.tr/20240307/ysk-baskani-yener-okullar-ve-konteynerler-secime-hazir-1081487468.html
YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır
YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır
Sputnik Türkiye
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, "Okullarımız ve konteynerler seçime hazır halde. Teknik malzeme eksikliği... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:17+0300
2024-03-07T17:17+0300
2024-03-07T17:17+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
deprem
oy verme
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Deprem bölgesinde de yerel seçim hazırlıkları sürüyor.YSK Başkanı Ahmet Yener, bölgedeki son durumu paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240306/cumhurbaskani-erdogan-elazigda-konusuyor-1081448663.html
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ysk, deprem, oy verme
YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, "Okullarımız ve konteynerler seçime hazır halde. Teknik malzeme eksikliği konusunda eksiklikler giderilmiştir." dedi.
Deprem bölgesinde de yerel seçim hazırlıkları sürüyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener, bölgedeki son durumu paylaştı:
Tekrar 6 Şubat’ta depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgede okulların durumu tespiti için bilgi aldık. Konteyner ihtiyacı varsa valilerimiz ile görüştük. Okullarımız ve konteynerler seçime hazır halde. Teknik malzeme eksikliği konusunda eksiklikler giderilmiştir. Diyarbakır’da incelemelerde bulunduk. 31 Mart’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da sorunsuz atlatırız.