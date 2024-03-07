YSK Başkanı Yener: Okullar ve konteynerler seçime hazır

Tekrar 6 Şubat’ta depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgede okulların durumu tespiti için bilgi aldık. Konteyner ihtiyacı varsa valilerimiz ile görüştük. Okullarımız ve konteynerler seçime hazır halde. Teknik malzeme eksikliği konusunda eksiklikler giderilmiştir. Diyarbakır’da incelemelerde bulunduk. 31 Mart’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da sorunsuz atlatırız.