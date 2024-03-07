https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-misira-kacan-eylem-tok-ve-oglunun-kirmizi-bulten-sureci-basladi-1081464257.html
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlunun 'kırmızı bülten' süreci başladı
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlunun 'kırmızı bülten' süreci başladı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok’un Mısır’a kaçmasına... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T07:22+0300
2024-03-07T07:22+0300
2024-03-07T07:26+0300
türkiye
mısır
kaçak
firari
suçlu
kaza
trafik kazası
eylem tok
kırmızı bülten
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, , İstanbul Eyüpsultan'da ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçmasına ilişkin "Şahit olduğumuz son olay üzücü. Başsağlığı diliyoruz. Burada yaralanan kişiler de var. Sanığın annesi ile birlikte birkaç saat sonra yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz" dedi.Kırmızı bülten çıkarılıyorBakan Tunç, hem 17 yaşındaki sürücü T.C. hem de annesi yazar Eylem Tok hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve kırmızı bülten çıkartılması için sürecin başladığını belirtti.Bakan Tunç, "Suça sürüklenen çocukla ilgili ve onunla beraber annesinin de suçluyu kaçırma suçu var. Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/eylem-tok-kimdir-eylem-tok-kac-yasinda-ve-nereli-eylem-tok-esi-kimdir-eylem-tok-hayati--kariyeri-1081429029.html
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Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlunun 'kırmızı bülten' süreci başladı
07:22 07.03.2024 (güncellendi: 07:26 07.03.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok’un Mısır’a kaçmasına ilişkin, 'kırmızı bültenle' ilgili süreç başladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, , İstanbul Eyüpsultan'da ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçmasına ilişkin "Şahit olduğumuz son olay üzücü. Başsağlığı diliyoruz. Burada yaralanan kişiler de var. Sanığın annesi ile birlikte birkaç saat sonra yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz" dedi.
Kırmızı bülten çıkarılıyor
Bakan Tunç, hem 17 yaşındaki sürücü T.C. hem de annesi yazar Eylem Tok hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve kırmızı bülten çıkartılması için sürecin başladığını belirtti.
Bakan Tunç, "Suça sürüklenen çocukla ilgili ve onunla beraber annesinin de suçluyu kaçırma suçu var. Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.