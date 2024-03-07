https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-misira-kacan-anne-ve-oglu-icin-kirmizi-bulten-talebi-1081480605.html
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi
Sputnik Türkiye
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:05+0300
2024-03-07T14:05+0300
2024-03-07T14:14+0300
türkiye
kırmızı bülten
eylem tok
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Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.
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kırmızı bülten, eylem tok
kırmızı bülten, eylem tok
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi
14:05 07.03.2024 (güncellendi: 14:14 07.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Trafik kazası sonrası Mısır'a kaçan anne ve oğlu için kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.