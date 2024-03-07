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Ticaret Bakanı Bolat: Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlar sayesinde kadınlar toplumun her alanında
Ticaret Bakanı Bolat: Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlar sayesinde kadınlar toplumun her alanında
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Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Biz güçlüysek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu programda yaptığı konuşmasında, toplumun ve ailenin temelinin kadın olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'de toplumun her kesimine yer verildiğine işaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı reformlar sayesinde kadınların toplumun her alanında yer aldığını zikretti."Kadınların AK Parti döneminde toplumda aldıkları çok büyük ilerleme ve mesafe, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetlerinin yaptığı reformlar sayesinde olmuştur" cümesini kaydeden Bolat, kadınların da bu dönemde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek verdiklerini dile getirdi.Bakan Bolat konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Bolat, kadınların ekonomideki yerini ve bunların istatistiklere yansımalarını da anlattığı konuşmasında kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve kadınların gelir kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu vurguladı.Kadınların bürokrasi, yöneticilik ve girişimcilikte daha fazla yer aldığını bildiren Bolat, AK Parti kadrolarının kızların okula gönderilmesi için birçok kampanyaya imza attığını ifade ederek bu kampanyalar sayesinde okullaşma ve okuryazarlık oranının arttığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/askeri-muzeler-8-martta-kadinlara-ucretsiz-olacak-1081483770.html
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, ankara
ömer bolat, ticaret bakanlığı, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, ankara

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlar sayesinde kadınlar toplumun her alanında

18:25 07.03.2024
© AA / Adsız GünebakanTicaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Adsız Günebakan
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Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Biz güçlüysek birlikte güçlüyüz' programına katıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu programda yaptığı konuşmasında, toplumun ve ailenin temelinin kadın olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'de toplumun her kesimine yer verildiğine işaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı reformlar sayesinde kadınların toplumun her alanında yer aldığını zikretti.
"Kadınların AK Parti döneminde toplumda aldıkları çok büyük ilerleme ve mesafe, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetlerinin yaptığı reformlar sayesinde olmuştur" cümesini kaydeden Bolat, kadınların da bu dönemde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek verdiklerini dile getirdi.
Bakan Bolat konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Aile mahkemeleri 2003'te kuruldu. Eşit işe eşit ücret ilkesi 2003'te getirildi. Erkeklere yüksek ücret, aynı işi yapan kadınlara düşük ücret uygulamasına son verildi. Kadın erkek eşitliği 2004'te anayasaya eklendi. Aile içi şiddet ve kadına şiddet 2005'te suç olarak tanımlandı. Töre ve namus cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına 2005'te alındı. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik hakkı 2008'de getirildi. Yüksek öğretimde ve okullarda başörtüsü yasakçılığı 2008'de ortadan kaldırıldı. Kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirildi ve pozitif ayrımcılık getirildi. Aynı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2011'de kuruldu. Annelik izini getirildi 2011'de. Kadınlara doğum yardımı uygulaması başladı. Okula çocuklarını gönderen annelere eğitim yardımı kadınların hesaplarına yatırıldı. Evlerinde ürettikleri ürünleri internetten satmak isteyen kadınlara 2019'da vergi muafiyeti getirildi. Kadınlara şiddet görmeleri halinde tarafsız avukat, ücretsiz avukat uygulaması 2022'de geldi. Kadınların evlenmeden önceki kızlık soyadlarını kullanma özgürlüğü 2023'te getirildi. Bunun gibi birçok reformlar yapıldı.
Bolat, kadınların ekonomideki yerini ve bunların istatistiklere yansımalarını da anlattığı konuşmasında kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve kadınların gelir kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu vurguladı.
Kadınların bürokrasi, yöneticilik ve girişimcilikte daha fazla yer aldığını bildiren Bolat, AK Parti kadrolarının kızların okula gönderilmesi için birçok kampanyaya imza attığını ifade ederek bu kampanyalar sayesinde okullaşma ve okuryazarlık oranının arttığını dile getirdi.
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