https://sputniknews.com.tr/20240307/ticaret-bakani-bolat-cumhurbaskanimizin-yaptigi-reformlar-sayesinde-kadinlar-toplumun-her-alaninda-1081489751.html

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlar sayesinde kadınlar toplumun her alanında

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhurbaşkanımızın yaptığı reformlar sayesinde kadınlar toplumun her alanında

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Biz güçlüysek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T18:25+0300

2024-03-07T18:25+0300

2024-03-07T18:25+0300

türkiye

ömer bolat

ticaret bakanlığı

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adalet ve kalkınma partisi

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kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

kadın

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu programda yaptığı konuşmasında, toplumun ve ailenin temelinin kadın olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'de toplumun her kesimine yer verildiğine işaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı reformlar sayesinde kadınların toplumun her alanında yer aldığını zikretti."Kadınların AK Parti döneminde toplumda aldıkları çok büyük ilerleme ve mesafe, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetlerinin yaptığı reformlar sayesinde olmuştur" cümesini kaydeden Bolat, kadınların da bu dönemde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na destek verdiklerini dile getirdi.Bakan Bolat konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Bolat, kadınların ekonomideki yerini ve bunların istatistiklere yansımalarını da anlattığı konuşmasında kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve kadınların gelir kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu vurguladı.Kadınların bürokrasi, yöneticilik ve girişimcilikte daha fazla yer aldığını bildiren Bolat, AK Parti kadrolarının kızların okula gönderilmesi için birçok kampanyaya imza attığını ifade ederek bu kampanyalar sayesinde okullaşma ve okuryazarlık oranının arttığını dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/askeri-muzeler-8-martta-kadinlara-ucretsiz-olacak-1081483770.html

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ömer bolat, ticaret bakanlığı, ak parti, adalet ve kalkınma partisi, recep tayyip erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, kadın, ankara