https://sputniknews.com.tr/20240307/askeri-muzeler-8-martta-kadinlara-ucretsiz-olacak-1081483770.html
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T15:48+0300
2024-03-07T15:48+0300
2024-03-07T15:51+0300
türkiye
müze
8 mart dünya kadınlar günü
harbiye askeri müzesi
istanbul deniz müzesi
milli savunma bakanlığı (msb)
askeri müzeler
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Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart’ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240205/kd---gaziantepte-bulunan-zeugma-muzesi-6-subat-depremlerinin-yildonumunde-yeniden-goruntulendi-1080390843.html
türkiye
istanbul deniz müzesi
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müze, 8 mart dünya kadınlar günü, harbiye askeri müzesi, istanbul deniz müzesi, milli savunma bakanlığı (msb), askeri müzeler
müze, 8 mart dünya kadınlar günü, harbiye askeri müzesi, istanbul deniz müzesi, milli savunma bakanlığı (msb), askeri müzeler
Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak
15:48 07.03.2024 (güncellendi: 15:51 07.03.2024)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart’ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.