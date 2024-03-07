https://sputniknews.com.tr/20240307/askeri-muzeler-8-martta-kadinlara-ucretsiz-olacak-1081483770.html

Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak

Askeri müzeler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağı açıklandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T15:48+0300

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2024-03-07T15:51+0300

türkiye

müze

8 mart dünya kadınlar günü

harbiye askeri müzesi

istanbul deniz müzesi

milli savunma bakanlığı (msb)

askeri müzeler

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Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu.İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart’ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240205/kd---gaziantepte-bulunan-zeugma-muzesi-6-subat-depremlerinin-yildonumunde-yeniden-goruntulendi-1080390843.html

türkiye

istanbul deniz müzesi

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Sputnik Türkiye

müze, 8 mart dünya kadınlar günü, harbiye askeri müzesi, istanbul deniz müzesi, milli savunma bakanlığı (msb), askeri müzeler