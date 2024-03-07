https://sputniknews.com.tr/20240307/taburcu-olmasi-beklenen-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogenden-kotu-haber-1081478318.html

Taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Sputnik Türkiye

Son olarak sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T13:12+0300

2024-03-07T13:12+0300

2024-03-07T13:12+0300

yaşam

settar tanrıöğen

beyin kanaması

hastane

kızılcık şerbeti

oyuncu

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'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması geçirmişti. İki ameliyat geçiren Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Ancak taburcu olması beklenirken, durumu kötüleşti.Reyting rekortmeni dizideki rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat edilen ünlü oyuncu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak, beklenen iyileşme gerçekleşmedi ve Tanrıöğen bugün üçüncü kez ameliyata alındı.

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