https://sputniknews.com.tr/20240307/taburcu-olmasi-beklenen-kizilcik-serbetinin-aposu-settar-tanriogenden-kotu-haber-1081478318.html
Taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Sputnik Türkiye
Son olarak sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T13:12+0300
2024-03-07T13:12+0300
2024-03-07T13:12+0300
yaşam
settar tanrıöğen
beyin kanaması
hastane
kızılcık şerbeti
oyuncu
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'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması geçirmişti. İki ameliyat geçiren Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Ancak taburcu olması beklenirken, durumu kötüleşti.Reyting rekortmeni dizideki rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat edilen ünlü oyuncu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak, beklenen iyileşme gerçekleşmedi ve Tanrıöğen bugün üçüncü kez ameliyata alındı.
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settar tanrıöğen son durum, settar tanrıöğen ameliyat, settar tanrıöğen neden hastanede, settar tanrıöğen hastalığı
settar tanrıöğen son durum, settar tanrıöğen ameliyat, settar tanrıöğen neden hastanede, settar tanrıöğen hastalığı
Taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Son olarak sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması geçirmişti. Tanrıöğen acil ameliyat geçirmiş ve tedavisi yoğun bakımda devam etmişti. Bugün taburcu olması beklenen Tanrıöğen'in durumu kötüye giderken oyuncu 3. kez ameliyat edildi.
'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması geçirmişti. İki ameliyat geçiren Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Ancak taburcu olması beklenirken, durumu kötüleşti.
Reyting rekortmeni dizideki rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat edilen ünlü oyuncu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak, beklenen iyileşme gerçekleşmedi ve Tanrıöğen bugün üçüncü kez ameliyata alındı.