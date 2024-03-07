https://sputniknews.com.tr/20240307/sudan-cumhurbaskaninin-oglu-ankarada-kaza-gecirdi-1081497843.html
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
Sputnik Türkiye
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara’da motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T23:17+0300
2024-03-07T23:17+0300
2024-03-07T23:17+0300
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı’nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elburhan Rahman’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/bassavciliktan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-aciklama-1078237795.html
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otomobil, sudan
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara’da motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı’nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elburhan Rahman’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.