https://sputniknews.com.tr/20231208/bassavciliktan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-aciklama-1078237795.html

Başsavcılıktan kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama

Başsavcılıktan kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan motokuryenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T23:26+0300

2023-12-08T23:26+0300

2023-12-08T23:34+0300

türkiye

somali

somali

fatih

fatih

motokurye

yılmaz tunç

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtığı öne sürülen Somali uyruklu otomobil sürücüsünün yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini bildirdi.Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.Olay tarihi olan 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerinin başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşımBu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu açıklamayı alıntılayarak "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/somali-cumhurbaskaninin-oglunun-carpmasiyla-olen-kuryenin-esi-bir-cocugum-engelli-1078193420.html

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