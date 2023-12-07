https://sputniknews.com.tr/20231207/somali-cumhurbaskaninin-oglunun-carpmasiyla-olen-kuryenin-esi-bir-cocugum-engelli-1078193420.html
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi: Bir çocuğum engelli
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi: Bir çocuğum engelli
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası hayatını... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T17:25+0300
2023-12-07T17:25+0300
2023-12-07T17:42+0300
türkiye
motokurye
avrasya tüneli
kaza
somali
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Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. iki çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli" dedi.'Oradaki polislerden de şikayetçiyim' "Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim" açıklamasını yapan Göçer sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231207/istanbulda-olumlu-kazaya-karisan-somali-liderinin-ogluna-yurt-disina-cikis-yasagi-1078187628.html
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somali cumhurbaşkanının oğlu kaza, somali cumhurbaşkanı'nın oğlu kim, somali cumhurbaşkanının oğlunun çarptığı kurye
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi: Bir çocuğum engelli
17:25 07.12.2023 (güncellendi: 17:42 07.12.2023)
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden kuryenin eşi "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben kaldım, onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli" dedi.
Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe motosiklet sürücüsü 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. iki çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
Hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer "Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli" dedi.
'Oradaki polislerden de şikayetçiyim'
"Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikayetçiyim" açıklamasını yapan Göçer sözlerine şöyle devam etti:
"Adamın tutuklanmasını istiyoruz ve adamı zaten zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikayetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Ben normal bir motor kazası zannettim. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen gitmiş. Kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor. Ben Avrasya Tüneli’nin içindeki kameraya da ulaşamıyorum."