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İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı
Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T15:42+0300
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Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.Ne olmuştu?Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231124/adana-demirsporlu-balotelli-trafik-kazasi-gecirdi-1077737147.html
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kaza, trafik, trafik kazası, somali, istanbul
kaza, trafik, trafik kazası, somali, istanbul

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

15:42 07.12.2023
© İHA / İHA-AW093534İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA / İHA-AW093534
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Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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