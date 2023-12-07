https://sputniknews.com.tr/20231207/istanbulda-olumlu-kazaya-karisan-somali-liderinin-ogluna-yurt-disina-cikis-yasagi-1078187628.html

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul’da ölümlü kazaya karışan Somali liderinin oğluna yurt dışına çıkış yasağı

Fatih'te, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T15:42+0300

2023-12-07T15:42+0300

2023-12-07T15:42+0300

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trafik kazası

somali

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Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu olduğu öğrenilen sürücü M.H.Ş.M. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Savcılık ayrıca dosyanın, zanlının kazadaki kusur durumunun tespiti için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.Ne olmuştu?Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup motokurye, basın açıklaması yaparak otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

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