https://sputniknews.com.tr/20231124/adana-demirsporlu-balotelli-trafik-kazasi-gecirdi-1077737147.html
Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T10:21+0300
2023-11-24T10:21+0300
2023-11-24T10:21+0300
türkiye
mario balotelli
adana demirspor
kaza
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/19/1049237823_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1e3f314051be90d359f2f0706fcb139d.jpg
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-1077196872.html
türkiye
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/19/1049237823_104:0:949:634_1920x0_80_0_0_230e829f9dfa2f3397002cc9ae46b4a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mario balotelli, adana demirspor, kaza, italya
mario balotelli, adana demirspor, kaza, italya
Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.
Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.