https://sputniknews.com.tr/20231124/adana-demirsporlu-balotelli-trafik-kazasi-gecirdi-1077737147.html

Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi

Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mario balotelli

adana demirspor

kaza

italya

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.

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mario balotelli, adana demirspor, kaza, italya