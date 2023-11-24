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Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu... 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.
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mario balotelli, adana demirspor, kaza, italya

Adana Demirsporlu Balotelli, trafik kazası geçirdi

10:21 24.11.2023
© AAMario Balotelli
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AA
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Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.
Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
YAŞAM
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
8 Kasım, 14:51
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