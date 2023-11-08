https://sputniknews.com.tr/20231108/mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-1077196872.html
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T14:51+0300
2023-11-08T14:51+0300
2023-11-08T14:51+0300
yaşam
mehmet ali erbil
trafik kazası
istanbul
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Mehmet Ali Erbil, dün akşam trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası ise kazanın ardından tanınmayacak hale geldi.Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/antalyasporlu-futbolcunun-ailesi-trafik-kazasi-gecirdi-4-yasindaki-oglu-agir-yarali-1075275473.html
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mehmet ali erbil trafik kazası
mehmet ali erbil trafik kazası
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi
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Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Ali Erbil, dün akşam trafik kazası geçirdi.
Sağlık durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası ise kazanın ardından tanınmayacak hale geldi.
Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.