https://sputniknews.com.tr/20231108/mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-1077196872.html

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T14:51+0300

2023-11-08T14:51+0300

2023-11-08T14:51+0300

yaşam

mehmet ali erbil

trafik kazası

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/17/1044094869_42:0:2150:1186_1920x0_80_0_0_c8034ba741ec9b1d3202571c08861883.png

Mehmet Ali Erbil, dün akşam trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan ünlü şovmenin arabası ise kazanın ardından tanınmayacak hale geldi.Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/antalyasporlu-futbolcunun-ailesi-trafik-kazasi-gecirdi-4-yasindaki-oglu-agir-yarali-1075275473.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ali erbil trafik kazası