https://sputniknews.com.tr/20230907/antalyasporlu-futbolcunun-ailesi-trafik-kazasi-gecirdi-4-yasindaki-oglu-agir-yarali-1075275473.html

Antalyasporlu futbolcunun ailesi trafik kazası geçirdi: 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Antalyasporlu futbolcunun ailesi trafik kazası geçirdi: 4 yaşındaki oğlu ağır yaralı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesi Antalya'da trafik kazasında yaralandı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:38+0300

2023-09-07T16:38+0300

2023-09-07T17:24+0300

türkiye

antalya

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Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen araçla çarpıştı.Kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Naldo'nun oğlunun kazada ağır yaralandığı belirtildi.Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

türkiye

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