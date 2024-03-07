https://sputniknews.com.tr/20240307/stoltenberg-isvecin-katilimi-natoyu-daha-guclu-isveci-ve-tum-ittifaki-daha-guvenli-kiliyor-1081493659.html
Stoltenberg: İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor
Stoltenberg: İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor
Sputnik Türkiye
İsveç, Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olması vesileysiyle Genel Sekreter Stoltenberg bir açıklama yaptı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T20:23+0300
2024-03-07T20:23+0300
2024-03-07T20:23+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı ve son olarak Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamıştı. Böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.Washington'da yapılan kabul töreni ardından İsveç'in NATO üyeliği resmileşti.Konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg şu cümleleri kaydetti:Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı burada göndere çekilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/isvecin-resmi-nato-uyelik-tarihi-degisti-1081486152.html
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isveç, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, abd, washington, brüksel, bayrak
isveç, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, abd, washington, brüksel, bayrak
Stoltenberg: İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor
İsveç, Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olması vesileysiyle Genel Sekreter Stoltenberg bir açıklama yaptı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı ve son olarak Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamıştı. Böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
Washington'da yapılan kabul töreni ardından İsveç'in NATO üyeliği resmileşti.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg şu cümleleri kaydetti:
Artık resmileşti. İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı burada göndere çekilecek.