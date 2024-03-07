https://sputniknews.com.tr/20240307/isvecin-resmi-nato-uyelik-tarihi-degisti-1081486152.html

İsveç'in resmi NATO üyelik tarihi değişti

İsveç'in resmi NATO üyelik tarihi değişti

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, İsveç'in 7 Mart'ta resmen NATO'ya katılacağını ve ittifakın 32. üyesi olacağını duyurdu. Daha önce İsveç’in 11 Mart'ta ittifaka resmen katılacağı... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:20+0300

2024-03-07T16:20+0300

2024-03-07T16:20+0300

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İsveç 7 Mart 2024 tarihinde NATO ittifakına resmen katılıyor ve 32. müttefik oluyor” ifadelerine yer verilirken, İsveç'in ittifaka katılmasının NATO'yu ‘daha da güvenli’ hale getireceği de vurgulandı.Daha önce İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecekti.Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.Bir gün önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Avrupa’da konuşlandırılabilecek ABD'ye ait nükleer silahların, Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışma senaryosunda meşru hedefler olacağını söylemiş, bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini, aksine zayıflatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/isvec-rusya-ile-catisma-durumunda-natonun-lojistik-merkezi-haline-gelebilir-1081481130.html

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