https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyanin-3-bolgesinde-8-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081471487.html
Rusya'nın 3 bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya'nın 3 bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 8 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T10:56+0300
2024-03-07T10:56+0300
2024-03-07T10:56+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
bryansk
tula
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.Rus hava savunma sistemleri, Kursk Bölgesi'nde 1, Bryansk Bölgesi'nde 5 ve Tula Bölgesi'nde 2 İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/moskova-yakinlarindaki-tula-bolgesinde-iki-iha-engellendi-1081466065.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), bryansk, tula, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), bryansk, tula, kursk
Rusya'nın 3 bölgesinde 8 Ukrayna İHA'sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde 8 İHA'yla yeni terör saldırısı girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bu gece Rusya topraklarını, uçak tipi İHA'larla vurmaya çalıştı.
Rus hava savunma sistemleri, Kursk Bölgesi'nde 1, Bryansk Bölgesi'nde 5 ve Tula Bölgesi'nde 2 İHA'yı imha ederek Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesisleri vurma planlarını akamete uğrattı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.