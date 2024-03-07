https://sputniknews.com.tr/20240307/moskova-yakinlarindaki-tula-bolgesinde-iki-iha-engellendi-1081466065.html
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesinde iki İHA engellendi
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesinde iki İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın merkezinde, Moskova’nın yaklaşık 170 kilometre güneyinde yer alan Tula Bölgesinde, Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T09:04+0300
2024-03-07T09:04+0300
2024-03-07T09:04+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
terör saldırısı
insansız hava aracı (iha)
moskova
tula
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Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “6 Mart Çarşamba'yı 7 Mart Perşembe'ye bağlayan gece, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma görev araçları Tula Bölgesinde iki İHA yok etti” ifadesine yer verildi.Altyapıda herhangi bir tahribatın olmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-ordusuna-fpv-dronlara-karsi-mucadele-sistemleri-tedarikine-baslandi-1081391671.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, insansız hava aracı (iha), moskova, tula
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, insansız hava aracı (iha), moskova, tula
Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesinde iki İHA engellendi
Rusya’nın merkezinde, Moskova’nın yaklaşık 170 kilometre güneyinde yer alan Tula Bölgesinde, Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “6 Mart Çarşamba'yı 7 Mart Perşembe'ye bağlayan gece, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma görev araçları Tula Bölgesinde iki İHA yok etti” ifadesine yer verildi.
Altyapıda herhangi bir tahribatın olmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.