https://sputniknews.com.tr/20240307/moskova-yakinlarindaki-tula-bolgesinde-iki-iha-engellendi-1081466065.html

Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesinde iki İHA engellendi

Moskova yakınlarındaki Tula Bölgesinde iki İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın merkezinde, Moskova’nın yaklaşık 170 kilometre güneyinde yer alan Tula Bölgesinde, Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T09:04+0300

2024-03-07T09:04+0300

2024-03-07T09:04+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

terör saldırısı

insansız hava aracı (iha)

moskova

tula

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Tula Bölgesel Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “6 Mart Çarşamba'yı 7 Mart Perşembe'ye bağlayan gece, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait hava savunma görev araçları Tula Bölgesinde iki İHA yok etti” ifadesine yer verildi.Altyapıda herhangi bir tahribatın olmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, terör saldırısı, insansız hava aracı (iha), moskova, tula