https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyada-ukrayna-gizli-servislerinin-planladigi-bir-teror-eylemi-onlendi-1081484399.html
Rusya’da Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eylemi önlendi
Rusya’da Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eylemi önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyetinde, Ukrayna gizli servislerinin planladığı ve Belarus vatandaşının eliyle hayata geçirmeye çalıştığı terör... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T15:33+0300
2024-03-07T15:33+0300
2024-03-07T15:33+0300
ukrayna krizi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
gizli servis
ukrayna gizli servis
operasyon
askeri operasyon
belarus
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081484039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e844504d8d421b44fa1739fb14ff2cb5.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasında, Karelya Cumhuriyetinde Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Eylem, Belarus vatandaşı ve Belarus’ta yasaklı Kastus Kalinovkiy Alayı aşırı milliyetçi oluşumun üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan 1974 doğumlu Belarus vatandaş tarafından hayata geçirilecekti” dendi.Belarus vatandaşının ulaştırma altyapı tesisleri ve bölge yönetimi hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine aktardığını belirten FSB, “Küratörlerin talimatları doğrultusunda hareket eden zanlı, Olonets şehrinin idari binalarından birini havaya uçurmak amacıyla, onun için önceden hazırlanan gizli yerden silah ve el yapımı patlayıcı cihaz aldı. Zanlı, yakalama sırasında güvenlik görevlilerine ateş açtı ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.Güvenlik güçleri mensuplarının ve vatandaşların olaydan etkilenmediği kaydedildi.Olay yerinde İngiltere yapımı PE-8 patlayıcı madde, ABD yapımı M-6 elektrikli patlatıcı ve zamanlayıcı kullanılarak hazırlanan patlayıcı cihaz, Makarov tabanca ve mühimmat tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/fsb-kirimda-hizb-ut-tahrir-teror-orgutunun-bir-hucresi-cokertildi-1081444981.html
ukrayna
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/07/1081484039_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89e0466d7d362105fa58881f0c43e4c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, gizli servis, ukrayna gizli servis, operasyon, askeri operasyon, belarus
rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, gizli servis, ukrayna gizli servis, operasyon, askeri operasyon, belarus
Rusya’da Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eylemi önlendi
Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyetinde, Ukrayna gizli servislerinin planladığı ve Belarus vatandaşının eliyle hayata geçirmeye çalıştığı terör eyleminin önlendiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasında, Karelya Cumhuriyetinde Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Eylem, Belarus vatandaşı ve Belarus’ta yasaklı Kastus Kalinovkiy Alayı aşırı milliyetçi oluşumun üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan 1974 doğumlu Belarus vatandaş tarafından hayata geçirilecekti” dendi.
Belarus vatandaşının ulaştırma altyapı tesisleri ve bölge yönetimi hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine aktardığını belirten FSB, “Küratörlerin talimatları doğrultusunda hareket eden zanlı, Olonets şehrinin idari binalarından birini havaya uçurmak amacıyla, onun için önceden hazırlanan gizli yerden silah ve el yapımı patlayıcı cihaz aldı. Zanlı, yakalama sırasında güvenlik görevlilerine ateş açtı ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.
Güvenlik güçleri mensuplarının ve vatandaşların olaydan etkilenmediği kaydedildi.
Olay yerinde İngiltere yapımı PE-8 patlayıcı madde, ABD yapımı M-6 elektrikli patlatıcı ve zamanlayıcı kullanılarak hazırlanan patlayıcı cihaz, Makarov tabanca ve mühimmat tespit edildi.