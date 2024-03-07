https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyada-ukrayna-gizli-servislerinin-planladigi-bir-teror-eylemi-onlendi-1081484399.html

Rusya’da Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eylemi önlendi

Rusya’da Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eylemi önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyetinde, Ukrayna gizli servislerinin planladığı ve Belarus vatandaşının eliyle hayata geçirmeye çalıştığı terör... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T15:33+0300

2024-03-07T15:33+0300

2024-03-07T15:33+0300

ukrayna krizi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

gizli servis

ukrayna gizli servis

operasyon

askeri operasyon

belarus

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) açıklamasında, Karelya Cumhuriyetinde Ukrayna gizli servisleri tarafından planlanan bir terör eyleminin önlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Eylem, Belarus vatandaşı ve Belarus’ta yasaklı Kastus Kalinovkiy Alayı aşırı milliyetçi oluşumun üyesi olan ve kırmızı bültenle aranan 1974 doğumlu Belarus vatandaş tarafından hayata geçirilecekti” dendi.Belarus vatandaşının ulaştırma altyapı tesisleri ve bölge yönetimi hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine aktardığını belirten FSB, “Küratörlerin talimatları doğrultusunda hareket eden zanlı, Olonets şehrinin idari binalarından birini havaya uçurmak amacıyla, onun için önceden hazırlanan gizli yerden silah ve el yapımı patlayıcı cihaz aldı. Zanlı, yakalama sırasında güvenlik görevlilerine ateş açtı ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.Güvenlik güçleri mensuplarının ve vatandaşların olaydan etkilenmediği kaydedildi.Olay yerinde İngiltere yapımı PE-8 patlayıcı madde, ABD yapımı M-6 elektrikli patlatıcı ve zamanlayıcı kullanılarak hazırlanan patlayıcı cihaz, Makarov tabanca ve mühimmat tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/fsb-kirimda-hizb-ut-tahrir-teror-orgutunun-bir-hucresi-cokertildi-1081444981.html

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, gizli servis, ukrayna gizli servis, operasyon, askeri operasyon, belarus