https://sputniknews.com.tr/20240307/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-800un-uzerinde-askerini-kaybetti-1081487123.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 800’ün üzerinde askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 800’ün üzerinde askerini kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun son 24 saatinde Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak 820’ye yakın askerini kaybettiğini bildirdi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T17:03+0300

2024-03-07T17:03+0300

2024-03-07T17:03+0300

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Kupyansk ve Güney Donetsk istikametinde cephedeki konumlarını iyileştirdiği, Donetsk, Avdeyevka ve Herson istikametlerinde ise daha avantajlı mevzileri ele geçirdiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre Rus Batı Askeri Grubu Kupyansk istikametinde aktif eylemlerle cephedeki konumunu iyileştirerek Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) 2 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatına atış kayıpları verdirdi, ayrıca Harkov bölgesindeki Sinkovka yerleşiminde Ukrayna ordusunun 6 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 40’a yakın asker, 2 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri ön cephede daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novomihaykovka yerleşim bölgesinde Ukrayna güçlerinin saldırısını püskürttü, DHC’nin 3 yerleşiminde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu.Düşmanın bu istikametteki kayıpları 200’e yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 topu olarak gerçekleşti, bununla birlikte Ukrayna ordusunun 4 mühimmat deposu da imha edildi.Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusunun DHC’nin toplam 8 yerleşim bölgesinde gerçekleştirdiği 4 saldırısının ve 7 karşı saldırı girişiminin püskürtüldüğü, düşmanın bu istikamette 390’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 14 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin yoğun çatışmalara girerek ön cephedeki konumlarını iyileştirdiği ve DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde ve Zaporojye bölgesinin Novodarovka yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurduğu, DHC’nin Vodyanoe yerleşim bölgesinde ise Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürtüğü, düşmanın bu istikamette kayıplarının 160’a yakın asker, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 otomobil ve bir Strela-10 uçaksavar füze sistemi olduğu kaydedildi.Herson bölgesinde Dnepr Askeri Grubu birliklerinin daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Zaporojye bölgesinin 4, Herson bölgesinin de bir yerleşim bölgesinde düşmana insan gücü ve teçhizat olarak ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 30’a yakın asker, 2 tank, 2 otomobil, ABD yapımı mir M777 topçu sistemi, ayrıca bir Anklav-V elektronik harp sistemi kaybettiğinin altı çizildi. Rus askerleri ayrıca Ukrayna ordusunun bir mühimmat deposunu da havaya uçurdu.Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 109 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait bir askeri araç yakıt deposu ve Ukrayna ordusunun 108. İndirme ve Saldırı Tugayı’nın komuta merkezini vurdu.Açıklamaya göre hava savunma kuvvetleri son bir günde 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve bir Fransız yapımı bir AASM Hammer güdümlü hava bombası düşürdü, bununla birlikte operasyon bölgesinde toplam olarak Ukrayna’ya ait 123 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyanin-3-bolgesinde-8-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1081471487.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugans halk cumhuriyeti, harkov, zaporojye, avdeyevka