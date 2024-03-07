https://sputniknews.com.tr/20240307/rusya-guvenlik-konseyi-anglosaksonlar-rusyaya-karsi-faaliyetler-yuruten-teroristleri-destekliyor-1081487856.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Anglosaksonlar Rusya’ya karşı faaliyetler yürüten teröristleri destekliyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Anglosaksonlar Rusya’ya karşı faaliyetler yürüten teröristleri destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Anglosakson propagandasının alaycı bir şekilde teröristleri yücelttiğini ve bu kişilerin Rusya’ya karşı... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:46+0300
2024-03-07T17:46+0300
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Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin başkenti Magas’ta ulusal güvenlik konularına adanan toplantıda konuşan Patruşev, Anglosakson propagandasının alaycı bir şekilde teröristleri yücelttiğini ve bu kişilerin Rusya’ya karşı hareket etmeleri durumunda onları özgürlük savaşçıları olarak tanımladığını, bunun son teyidinin Ukrayna’nın Poltava bölgesinde eski ayrılıkçı lider Cevher Dudayev adına bir hatıra levhasının açılması olduğunu ifade etti.Başta ABD ve İngiltere olmak üzere yabancı istihbarat servislerinin bir zamanlar teröristlerin Kuzey Kafkasya’daki faaliyetlerini her türlü desteklediğini ve koordine ettiklerini vurgulayan Patruşev, “O yıllarda ve hatta şu anda Anglosakson propagandası alaycı bir şekilde teröristleri özgürlük savaşçıları olarak tanımlıyor, eylemleri Rusya’ya yönelikse aşırı milliyetçileri ve tiksindirici bireyleri yüceltiyor” dedi ve şöyle sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20240129/patrusev-anglosaksonlar-rusyaya-karsi-vekalet-savasina-ukraynadan-sonra-da-devam-edecek-1080163598.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, propaganda
rusya, rusya güvenlik konseyi, nikolay patruşev, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, propaganda
Rusya Güvenlik Konseyi: Anglosaksonlar Rusya’ya karşı faaliyetler yürüten teröristleri destekliyor
17:46 07.03.2024 (güncellendi: 17:47 07.03.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Anglosakson propagandasının alaycı bir şekilde teröristleri yücelttiğini ve bu kişilerin Rusya’ya karşı hareket etmeleri durumunda onları özgürlük savaşçıları olarak tanımladığını belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin başkenti Magas’ta ulusal güvenlik konularına adanan toplantıda konuşan Patruşev, Anglosakson propagandasının alaycı bir şekilde teröristleri yücelttiğini ve bu kişilerin Rusya’ya karşı hareket etmeleri durumunda onları özgürlük savaşçıları olarak tanımladığını, bunun son teyidinin Ukrayna’nın Poltava bölgesinde eski ayrılıkçı lider Cevher Dudayev adına bir hatıra levhasının açılması olduğunu ifade etti.
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere yabancı istihbarat servislerinin bir zamanlar teröristlerin Kuzey Kafkasya’daki faaliyetlerini her türlü desteklediğini ve koordine ettiklerini vurgulayan Patruşev, “O yıllarda ve hatta şu anda Anglosakson propagandası alaycı bir şekilde teröristleri özgürlük savaşçıları olarak tanımlıyor, eylemleri Rusya’ya yönelikse aşırı milliyetçileri ve tiksindirici bireyleri yüceltiyor” dedi ve şöyle sonlandırdı:
Bunun bir başka teyidi de şubat ayında Ukrayna’nın Poltava bölgesinde eski ayrılıkçı lider Dudayev adına bir hatıra levhasının açılmasıdır.