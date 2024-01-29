https://sputniknews.com.tr/20240129/patrusev-anglosaksonlar-rusyaya-karsi-vekalet-savasina-ukraynadan-sonra-da-devam-edecek-1080163598.html

Patruşev: Anglosaksonlar, Rusya'ya karşı vekalet savaşına Ukrayna'dan sonra da devam edecek

Patruşev: Anglosaksonlar, Rusya'ya karşı vekalet savaşına Ukrayna'dan sonra da devam edecek

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Anglosaksonların Rusya'ya karşı vekalet savaşına Ukrayna'daki çatışmadan sonra da devam edeceğini belirtti. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T17:30+0300

2024-01-29T17:30+0300

2024-01-29T17:30+0300

ukrayna krizi

abd

ingiltere

anglo-sakson

abd hegemonyası

rusya

nazi almanyası

leningrad

leningrad kuşatması

nikolay patruşev

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St. Petersburg Devlet Deniz Teknik Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Patruşev, "Önceki gün, 27 Ocak'ta Leningrad'ın faşist ablukadan tamamen kurtarılmasının 80. yıldönümünü kutladık. İşçiler, öğrenciler, bilim insanları ve sanatçılar da dahil binlerce Leningradlının anısına saygılarımızı sunuyoruz. Onlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı (2. Dünya Savaşı) yıllarında anavatanlarını savunmak için ayağa kalktı" dedi.Düşmanın Rusya topraklarına defalarca ateş ve kılıçla geldiğini anımsatarak şimdi de ABD, NATO ve onların tebaalarının Kiev'deki Nazi rejiminin ve çeşitli paralı askerlerin yardımıyla Rus halkına ve devletine karşı bir vekalet savaşı yürüttüğünün altını çizen Patruşev, Anglosakson dünyasının Ukrayna'daki çatışmanın 'sıcak safhasından' sonra da vekalet savaşına devam edeceğini vurguladı.27 Ocak 1944 tarihinde o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle St. Petersburg şehrinin Nazi Alman kuşatması kırılmıştı.Leningrad kuşatması modern tarihin en uzun süreli, en ağır kayıplarla sonuçlanmış ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olup tam 872 gün sürmüştü. Bu süre içinde yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun neredeyse yarısı bombardıman, hastalık ve en önemlisi açlıktan hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/80-yil-once-bugun-yaklasik-900-gunluk-leningrad-kusatmasi-kirildi-1080079404.html

abd

ingiltere

rusya

nazi almanyası

leningrad

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abd, ingiltere, anglo-sakson, abd hegemonyası, rusya, nazi almanyası, leningrad, leningrad kuşatması, nikolay patruşev